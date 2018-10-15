Эстонская железная дорога снова продает землю на границе Старого города

Продаваемый участок земли Фото: Peeter Langovits, Postimees/Scanpix

Эстонская железная дорога (ЭЖД) продает на аукционе землю в Таллинне по адресу Suurtuki 126, которую уже раньше пыталась продать.

Начальная цена недвижимости 3 миллиона евро вместе с НДС.

Целевое назначение участка: 80% земли для транспорта, 10% коммерческая земля и 10% производственной земли. Участок располагается рядом с бастионом Скооне и Балтийским вокзалом. Размер участка - 9481 квадратных метров.

Для участия в аукционе, необходимо внести 150 000 гарантийного взноса.

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Ранее ЭЖД уже пыталась продать этот участок. В 2006 году стоимость недвижимости была 50 миллионов крон (около 3,2 миллионов евро). Проблемой может быть стать то, что по детальной планировке данная зона предусматривалась как городская площадь и зеленая зона, пишет Eesti Paevaleht.

«Мы не видим никаких возможностей постройки дополнительных зданий на этой территории», - сказал помощник мэра Таллинна изданию Paevaleht. «По этой причине речь идет о довольно малоперспективном объекте недвижимости для покупателя».

dv .ee

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