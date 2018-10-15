Оборот Tere и Farmi Piimatoostus за 9 месяцев достиг 82,2 млн евро Фото: Scanpix

Оборот Tere AS и Farmi Piimatoostuse AS за 9 месяцев увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,2% или на 2,6 млн евро, и достиг 82,2 млн евро. 20% от общего оборота составляет экспорт.

«Развитие предприятий идет по плану, и мы движемся в нужном темпе», - подтвердила председатель правления Tere AS и Farmi Piimatoostuse AS Катре Кываск. «По данным исследовательской фирмы Nielsen, доля Tere и Farmi Piimatoostus на рынке свежей молочной продукции в Эстонии составляет примерно 40%, поэтому мы по-прежнему являемся лидерами. За первые 9 месяцев этого года мы увеличили экспорт, попали на инновационный стенд на крупнейшей в Европе пищевой ярмарке SIAL с 4 продуктами и заняли первое место в рейтинге самых конкурентоспособных пищевых предприятий в Эстонии, согласно исследованию, проведенному Торгово-Промышленной палатой».

По словам Катре Кываск, они продолжают вести активную деятельность на местном рынке, где основными задачами можно считать повышение эффективности производства и развитие продукции, однако фокус постепенно смещается на экспортные рынки. «Подписанный недавно договор о сотрудничестве с японским предприятием Marubeni перевел нас в т.н высшую лигу и подтвердил качество продукции, и мы надеемся, что это даст нам новые возможности для продажи биржевых товаров commodity. Кроме того, в третьем квартале, помимо поставок нашим крупнейшим экспортным партнерам в Финляндии и в Латвии, мы начали поставку продуктов в крупнейшую торговую сеть Швеции ICA», - рассказала Кываск. «На данный момент продукцию Tere и Farmi можно найти в 15 странах по всему миру, в том числе и биржевые товары как в Северной Африке, так и в Южной Европе».

Tere AS (www.tere.eu) и Farmi Piimatoostus (www.farmi.ee) – это ведущий молочный концерн в Эстонии, которому на рынке свежих молочных продуктов принадлежит доля в 42%. В день он заготавливает 480 тонн молока. Торговые марки Tere и Farmi широко известны на рынке, их ассортимент достигает 400 товаров. Продукция экспортируется более чем в 15 стран, в ассортимент входят как свежие молочные продукты, так и сухая сыворотка и масло. На производствах и в центральной конторе концерна в общей сложности работают 565 человек.

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