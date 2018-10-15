Партия реформ обещает сократить 4000 бюджетников

15 октября 2018, 16:49

Бывший министр госуправления Арто Аас сказал, что в своей предвыборной программе Партия реформ пообещает за четыре года сократить не менее 4000 человек, получающих зарплату из госбюджета.

По словам Ааса, когда Партия реформ была в правительстве, число служащих сократили более чем на 1500 человек за год без какого-либо ущерба для оказания услуг населению, передаёт портал ERR.

"Так как в ближайшее время число налогоплательщиков в Эстонии будет сокращаться, сокращение числа госслужащих по-прежнему необходимо и возможно осуществить без сокращения ставок учителей, полицейских, спасателей или медработников", - сказал Аас.

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Партия реформ
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