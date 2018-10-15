Производители стройматериалов на волнах роста Фото: URMAS LUIK

Для большинства изготовителей строительных материалов в ТОП-е предприятий прошедший год стал лучшим в истории. И в этом году тоже ожидается хороший результат.

Peetri Puit OU, занявшее седьмое место в ТОП-е по результатам прошлого года, в основном занимается продажей конструкций из клееной древесины, многослойных клееных деревянных панелей (CLT), продольно срощенных строительных конструкций. Член правления предприятием Пеэтер Пеэдомаа утверждает, что дела предприятия идут в возрастающем темпе – пятнадцатипроцентный рост обещает быть достигнутым,

Новость полностью могут видеть только подписчики «Деловых Ведомостей»

Урве Вилк редактор Ehitusuudised