Строительное образование борется с нехваткой интереса и молодёжи

Несмотря на то, что нехватка рабочей силы стала уже общим местом, проблема не теряет своей остроты. Насколько велик потенциал её решения, кроющийся в образовании?

Предприятия ощущают сегодня нехватку в любых работниках, от чернорабочих до инженеров. Они готовы принимать на работу как своих, так и приезжих людей, не отказываются, если это мало-мальски возможно, и от работников без специальной образовательной подготовки. От использования иностранной рабочей силы в строительстве никак не обойтись, но причина и решение проблемы упираются всё же в вопросы