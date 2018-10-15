Строительное образование борется с нехваткой интереса и молодёжи

15 октября 2018, 09:00

Индрек Петерсон, исполнительный директор Союза строительных предприятий Индрек Петерсон, исполнительный директор Союза строительных предприятий
Фото: ANDRES HAABU, Andres Haabu

Несмотря на то, что нехватка рабочей силы стала уже общим местом, проблема не теряет своей остроты. Насколько велик потенциал её решения, кроющийся в образовании?

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