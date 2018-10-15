Таллинн закупит сто новых газовых автобусов Фото: TAIRO LUTTER

Сто новых работающих на газе автобусов закупит в следующем году столичная муниципальная компания "Таллиннский городской транспорт" (Tallinna Linnatrasnpordi AS, TLT).

На эти цели планируется потратить 25 млн евро, сообщила в понедельник, 15 октября, пресс-служба TLT.

Согласно долгосрочному плану компании, все нынешние старые автобусы с дизельными двигателями будут заменены на автобусы на газовых двигателях.

В настоящее время в автопарке фирмы свыше 450 машин.

Самое актуальное Самое актуальное

Новые автобусы пособствуют существенному снижению загрязнения окружающей среды.

В TLT также надеются, что переход на новые автобусы поможет Таллинну наконец-то победить в конкурсе за право называться Зеленой столицей Европы.

dv .ee