Государство отказалось платить компенсацию бизнесменам Рухну

Фото: Урмас Луйк, Parnu Postimees, Scanpix

Посчитало его необоснованным.

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук сообщил волостной управе, что департамент отказывается платить компенсацию, которую от него потребовали предприниматели Рухну, сообщает Saarte Haal.

Туристические компании Рухну потребовали выплатить компенсацию 30 000 евро (суммарно). В эту сумму они оценили недополученную прибыль от того, что судно Runo находилось на ремонте.

Саук объяснил свой отказ тем, что из требования о компенсации неясно, в чём заключается ответственность Департамента шоссейных дорог.

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Также, по его словам, в требовании не были приведены подтверждения возникшего ущерба и информация о его размере. Ещё ему было непонятно, основывалось ли требование на реально недополученной прибыли или же это было требование, основывавшееся на обороте.



jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень