Как продвигать и продавать эстонцам? Фото: Pixabay

Мы прекрасно знаем, как продавать и продвигаться «своим». Но, по разным данным, русскоязычных людей в Эстонии всего около 30%. Ясно как день, что если мы хотим расширяться и наращивать обороты, то нужно выходить на эстоноязычный рынок.

И вот тут появляются вопросы. Даже если мы бегло владеем языком оказывается, что этого недостаточно. Мы предлагаем – а они не хотят. Мы говорим – а они не понимают. Мы размещаем рекламу – а она не работает.

Так что же важно для эстонцев и как сделать так, чтобы нас услышали?

Как успешно сотрудничать с эстонцами в сфере B2B?

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Как сформулировать рекламный слоган и в какие передачи надо попасть, чтобы назавтра проснуться знаменитым?

Что ищут эстонцы в социальных сетях и как сделать так, чтобы реклама продавала, а не просто сливала бюджет?

Правда ли, что эстонцы покупают только у эстонцев, или это не больше, чем миф?

Все эти вопросы будут затронуты 6.12.18 на конференции: «Привет, ESTонский клиент! Как продвигать и продавать эстонцам?»

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