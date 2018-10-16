Количество пассажиров из Эстонии перевезенных airBaltic возросло на 12% Фото: INTS KALNINS

За девять месяцев 2018 года вместе с airBaltic из и в Эстонию прилетело более 330 000 пас-сажиров, что на 12% больше показателей того же периода предыдущего года.

Всего вместе с airBaltic путешествовали из Прибалтики в Европу, Скандинавию, Российскую Фе-дерацию, страны СНГ и Ближнего Востока 3 168 893 человека, что на 18% больше чем за тот же период прошлого года. В сентябре с самым большим Прибалтийским авиаперевозчиком летал 398 846 пассажир, что на 16% больше чем за сентябрь 2017 года.

Maртин Гаусс, председатель правления airBaltic: “Уже через 2 недели мы запускаем из Таллинна два новых прямых полета: в Осло и Стокгольм таким образом увеличивая число прямых направ-лений из Таллинна до 12. Мы стараемся предложить жителям Эстонии наилучшие возможности для воздушного сообщения.”

“В дальнейшем мы так же планируем увеличивать число прямых полетов из всех трех столиц Прибалтийских государств. Развивая воздушное сообщение в Прибалтике, мы преследуем цель соединить Таллинн, Вильнюс и Ригу со всеми основными направлениями мира через всего одну остановку,” добавил Мартин Гаусс.

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Из Таллинна airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Париж, Вену, Вильнюс, а также удобные связанные полеты через Ригу. Во время летнего периода 2019 года в список прямых полетов из Таллинна добавятся так же Малага, Брюссель и Копенгаген.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic добавила в свою сеть маршрутов три новых направления из Таллина – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Дополнительно к этому airBaltic начнет следующим летом прямые полеты по новому маршруту Рига-Штутгарт.

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