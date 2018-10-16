Ратас: cвободно движущиеся потоки данных – это кровоток мировой экономики

Премьер-министр Юри Ратас на открытии Tallinn Digital Summit 2018 Фото: Рауль Меэ

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул в своей речи на открытии Tallinn Digital Summit 2018, что для того, чтобы начать более широко использовать искусственный интеллект и достойно ответить на вызовы, которые бросает нам будущее, государства должны выработать единый подход к стоящим на этом пути вопросам.

По словам премьер-министра Ратаса, цель саммита – совместными усилиями ответственно направлять технологическое развитие государств, приверженных идее цифрового прогресса. «Опыт Эстонии при строительстве цифрового общества показал нам, что дело далеко не ограничивается технологиями. Оно напрямую касается также образа мысли и культуры.

Также для людей и предприятий важны вопрос доверия и наличие простых и доступных для понимания законов. При соблюдении этих условий наши страны смогут быть достаточно гибкими и разумными для претворения в жизнь необходимых технологических изменений», - заявил премьер-министр.

Также, отметил Ратас, для практического использования искусственного интеллекта необходимо создать правовые рамки и разработать необходимые этические и технологические стандарты. «Сегодняшние дискуссии помогут нам сформулировать решения, подходящие для Эстонии и Европы, которые составляют свой план действий. Эстония готовит для решения правовых вопросов, связанных с искусственным интеллектом, так называемый "законопроект Кратта" (Кратт - существо из эстонского фольклора, своего рода домовой, наделенный физическим телом, составленным из всякой дребедени, и подчиняющийся хозяину - примечание переводчика), который должен дать достаточную юридическую ясность и вселить уверенность при использовании алгоритмов в таких областях, как транспорт, медицина, публичный сектор и экономика в более широком плане», - сказал премьер-министр.

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Также Эстония разрабатывает план развития искусственного интеллекта, который прогнозирует, в каких областях деятельности публичного и частного сектора какие виды искусственного интеллекта будут наиболее полезны.

В своей речи Ратас подчеркнул, что государства, желающие использовать искусственный интеллект, должны быть способны быстро эволюционировать. «Правительствам и публичной власти необходимо меняться вместе с остальным обществом и быть ориентированными на удобство пользователей», - добавил глава правительства.

В результате более широкого использования искусственного интеллекта государствам, по словам премьер-министра Ратаса, в будущем придется модернизировать также систему образования, чтобы обеспечить рабочую силу необходимыми навыками.

Премьер-министр отметил, что больше внимания следует обращать также на свободное движение данных и трансграничную торговлю. «Свободно движущиеся потоки данных – это кровоток мировой экономики. При обработке данных необходимо обеспечить безопасность, а также неприкосновенность частной жизни», - добавил Ратас.

В фокусе обсуждения сегодняшнего цифрового саммита – искусственный интеллект и торговля данными в мировом масштабе, а также возможности использования того и другого в управлении государством, бизнесе и в обществе в целом. Обсуждаются возможности технологий, основанных на искусственном интеллекте, их использование в управлении государством и влияние на эту сферу, а также проблемы безопасности. Также рассматривается влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Пройдет также отдельная встреча руководителей делегаций, посвященная вопросам искусственного интеллекта и торговли данными.

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