Рийгикогу рассмотрит привлекающий иностранные инвестиции законопроект Фото: Scanpix

Правовая комиссия Рийгикогу направила на первое чтение проект Закона о платежных счетах, который поможет привлечь в Эстонию иностранные инвестиции.

Согласно законопроекту, в дальнейшем для регистрации паевого товарищества можно будет использовать счет, открытый в любом банке или платежном учреждении государства-члена Европейской экономической зоны. Действующее законодательство требует наличие расчетного счета коммерческого товарищества в Эстонии.

Законопроект призван упразднить государственную пошлину за внесение адреса электронной почты предприятия в Коммерческий регистр и его изменение. Согласно действующему регулированию, государственная пошлина за изменение записи составляет 18 евро. Законопроект не меняет порядок регистрации акционерного общества. Для этого по-прежнему необходимо открыть счет ценных бумаг в Банке Эстонии.

По плану, закон должен вступить в силу 1 января.

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