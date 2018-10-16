Финская компания Stockmann договорилась с PPF Real Estate о продаже торгового... Фото: Alexander Demianchuk

Финская компания Stockmann договорилась с PPF Real Estate о продаже торгового комплекса "Невский центр" в Петербурге. Как сообщили в Stockmann, стоимость составила 171 млн евро. При этом на 1 января 2018 года оценочная стоимость имущества составила 181 млн евро.

"В сделку входит стопроцентная российская дочерняя компания Stockmann, ООО "Центр Стокманн Невский", которой принадлежит 100% имущества Невского центра", - говорится на сайте компании.

Сделку должна одобрить ФАС. В компании ожидают, что право собственности передадут до конца 2018 года. После продажи торгового комплекса у Stockmann не останется бизнеса в России.

В ноябре 2016 года Stockmann решил избавиться от своего последнего актива в России – "Невского центра". Тогда в Colliers International "ДП" сообщали, что общая площадь 9-этажного здания торгового комплекса в центре Петербурга — 91 тыс. м2 (арендопригодная — 45 тыс. м2). Якорным арендатором является универмаг Stockmann, предоставляющий широкий выбор модной одежды, косметики, качественных продуктов и товаров для дома. Стоимость объекта оценивалась в $250 млн.

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PPF Real Estate управляет недвижимостью стоимостью 2,0 млрд евро в Европе и России. Компания является частью PPF Group, созданной Питером Келлнером в 1991 году в Чешской Республике. Глобальные активы Группы PPF в настоящее время превышают 38 млрд евро.

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