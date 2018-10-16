Субсидии Таллинна ещё не использованы

16 октября 2018, 14:36

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк призвала квартирные товарищества проявлять большую активность в деле представления ходатайств на приведение в порядок дворовых территорий, оценку состояний балконов и компенсацию расходов на обучение.

выделенные на эти цели до конца года средства еще не распределены, передает ERR со ссылкой на "Раэпресс".

Так, на проект "Зеленый двор" из выделенных 40 000 евро пока использованы только чуть более 15 000, забронированы за счет принятых решений почти 21 500, а около 3500 свободны. Субсидии на обучение получили 55 квартирных товариществ на сумму 6000 евро, а свободных средств еще более 10 000 евро. Субсидии на экспертизу балконов получило 21 квартирное товарищество. Из 40 000 выделенных на эти цели евро ждут заявок почти 23 000 евро.

Самое актуальное
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
15:53 16 октября 2018
Американская телесеть купила права на показ эстонского телесериала Заключили договор.
15:00 16 октября 2018
Нотариусам хотят дать возможность заверять по видеосвязи Соответствующий законопроект инициировало правительство.
Дигитальный саммит в Таллинне
13:30 16 октября 2018
Искусственный интеллект уже среди нас Сегодня в Котле культуры проходит Дигитальный саммит, который собрал более 250 гостей из 20 стран мира. Как сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своей приветственной речи, сейчас необходимо...
13:10 16 октября 2018
Темпы снижения числа госслужащих замедляются Об этом сообщает мерорандум правительства.
Финская компания Stockmann договорилась с PPF Real Estate о продаже торгового комплекса
12:13 16 октября 2018
Stockmann уходит из России Финская компания Stockmann договорилась с PPF Real Estate о продаже торгового комплекса "Невский центр" в Петербурге. Как сообщили в Stockmann, стоимость составила 171 млн евро. При этом на 1 января...
Как продвигать и продавать эстонцам?
12:00 16 октября 2018
Как продвигать и продавать эстонцам? Мы прекрасно знаем, как продавать и продвигаться «своим». Но, по разным данным, русскоязычных людей в Эстонии всего около 30%. Ясно как день, что если мы хотим расширяться и наращивать обороты, то...
10:34 16 октября 2018
Государство отказалось платить компенсацию бизнесменам Рухну Посчитало его необоснованным.
14:18 05 октября 2018
Скажем "нет!" различным кампаниям – в ISKU теперь всегда разумные цены!
Все новости
Mнения
Марко Михкельсонпредседатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Марко Михкельсон председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Тумана вокруг брексита всё больше
Янус Паурман, Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Янус Паурман Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Ни одна партия не разговаривает с предпринимателем
Все новости
Новости
DV logo
14:36 16 октября 2018
Субсидии Таллинна ещё не использованы
Премьер-министр Юри Ратас на открытии Tallinn Digital Summit 2018
11:15 16 октября 2018
Ратас: cвободно движущиеся потоки данных – это кровоток мировой э...
Инициатива ЕС снизить выбросы CO2 не находит пока отклика среди эстонцев
10:53 16 октября 2018
Инициатива ЕС снизить выбросы CO2 не находит пока отклика среди э...
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Все фотографии
Биржевые новости
09:27 16 октября 2018
Стоимость пая Baltic Horizon Fund растёт Чистая стоимость пая Baltic Horizon Fund начала в сентябре расти.
Американские индексы не могут восстановиться
09:00 16 октября 2018
Американские индексы не могут восстановиться Торги на американских площадках снова заканчиваются с отрицательным изменением основных индексов. Волна продаж, возникшая сразу по нескольким причинам никак не пройдет и инвесторы уже который день...
17:00 15 октября 2018
Европейские фондовые рынки будут снижаться Европейские фондовые рынки в настоящий момент находятся под некоторым давлением беспокойства инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ).
Табло с индексами
11:25 15 октября 2018
Рынки ценных бумаг вновь устремились вниз Несмотря на то, что в пятницу основные рынки закрылись в зеленой зоне, нынешнюю неделю они вновь начинают со снижения. Причин для того хватает как старых, так и новых.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
14:04 12 октября 2018
Трейдер Алекс: теперь я торгую апельсиновым соком

Едва успел ураган Майкл покинуть границы Мексиканского залива и Флориды, как цены на нефть и апельсиновый сок, который и без того снижается уже несколько месяцев, устремились вниз. Вы спросите,...

11:06 10 октября 2018
Трейдер Алекс: удастся ли удачно закрыть новую сделку по Tesla? 1 На рынке пессимизм, но я играю против него.
Трейдер Алекс
12:27 05 октября 2018
Трейдер Алекс: поздравления от доктора Элдера После очередного твита от Илона Маска, который он опубликовал вчера ночью после закрытия регулярной биржевой сессии, рынки уронили и без того упавшие акции еще на несколько процентов.
12:49 02 октября 2018
Трейдер Алекс: неплохо заработал на Tesla Фразу Джона Рокфеллера “покупайте, когда на улицах течет кровь” часто применяют на фондовом рынке.
Все новости
Подсказка
8 классических способов по тратить время
07:00 08 октября 2018
8 классических способов потратить время
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
07:45 01 октября 2018
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
Можно ли оставлять топливо в машине на зиму?
09:00 29 сентября 2018
Можно ли оставлять топливо в машине на зиму?
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Что следует учесть при проектировании своего дома, и с чего начинать?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
10.10.2018
Топ богатых людей
10.10.2018
Деловые Ведомости
26.09.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
26.09.2018
Законодательство
29.08.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

В этом году исполняется 30 лет со дня выхода первого...

Это был 1988 год, когда спортивный комментатор Эрвин Руннел после соревнования приехал к своему другу, фотографу Мярту Лыхмусу и показал ему вильяндиское издание Nuti. Они уже некоторое время обсуждали между собой идею заняться издательством, но в Советском Союзе в страхе политической пропаганды частным лицам было запрещено что-либо издавать.

50-летний путь Harju Elekter по дороге перемен

«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.

Компания Merec была первой в Эстонии, которая начала...

25 лет деятельности - это значительная веха для одного эстонского промышленного предприятия. По словам директора компании Индрека Каяка, успех им принес тщательный отбор изделий и чувство ответственности перед клиентами.
Все новости
ТОПы Äripäev
Таавет Хинрикус и Кристо Кяарманн
17:18 03 октября 2018
ТОП самых богатых: технологические фирмы пробираются на верх
10:49 03 октября 2018
10 самых богатых женщин Эстонии
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения