Субсидии Таллинна ещё не использованы

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк призвала квартирные товарищества проявлять большую активность в деле представления ходатайств на приведение в порядок дворовых территорий, оценку состояний балконов и компенсацию расходов на обучение.

выделенные на эти цели до конца года средства еще не распределены, передает ERR со ссылкой на "Раэпресс".

Так, на проект "Зеленый двор" из выделенных 40 000 евро пока использованы только чуть более 15 000, забронированы за счет принятых решений почти 21 500, а около 3500 свободны. Субсидии на обучение получили 55 квартирных товариществ на сумму 6000 евро, а свободных средств еще более 10 000 евро. Субсидии на экспертизу балконов получило 21 квартирное товарищество. Из 40 000 выделенных на эти цели евро ждут заявок почти 23 000 евро.

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