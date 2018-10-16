Темпы снижения числа госслужащих замедляются

Фото: Андрас Кралла

Об этом сообщает мерорандум правительства.

Из меморандума следует, что с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года количество людей, находящихся на государственной службе, снизилось на 162 человека, сообщает Postimees. Это более низкие темпы снижения, чем ранее.

Министр государственного администррования Янек Мягги считает такую статистику тревожной. Он отметил, что в 60 учрежденияях количество работников за последний год выросло.

с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года больше всего новых должностей появилось в клинике Тартуского университета, в армии и в Кассе по безработице. Больше всего уменьшилось в Налогово-таможенном департаменте, Министерстве финансов и ERR.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень