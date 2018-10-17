Aдвокат: по существу, парализованы даже обладающие нулевым риском иностранные инвестиции в Эстонию

По словам управляющего партнера KPMG Law Ристо Агура, с точки зрения ведения бизнеса основной проблемой в Эстонии является неиспользование в законотворчестве и законоприменении основанного на рисках подхода. Результатом являются законы и правоприменительная практика, не учитывающие местного контекста и фактической степени риска.

Отмечающее в октябре свой пятый день рождения адвокатское бюро KPMG Law стало одним из ведущих адвокатских бюро Эстонии – несмотря на значительную конкуренцию и сильных лидеров рынка.

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