Браудер попросил Швецию и Норвегию расследовать операции в банке Nordea

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые проводились в 2007-2013 гг. через счета в Nordea Bank.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

Ранее он обращался с аналогичной просьбой расследовать операции Nordea к датским властям, но запрос был отвергнут. Как пояснил Браудер FT, позже он получил новые данные по результатам следственных действий в Литве и Франции и на основании этого — возможность обратиться с новым запросом.

По данным Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии переводились платежи от компаний, которые могли быть созданы для отмывания средств и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» Danske и литовском Ukio Bank.

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