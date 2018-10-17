Sportland: oсновное внимание надо направить на качество торговой среды

17 октября 2018, 15:15

Sportland Sportland
Фото: Raul Mee

Член правления Sportland International Group Аре Алтрая сказал, что у них есть пространство для роста как количественно, так и качественно, причём, в разы. Sportland International Group занял в рейтинге розничных торговцев второе место.

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