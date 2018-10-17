Эстония опустилась в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран

Всемирный экономический форум Фото: Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг глобальной конкурентоспособности стран, Эстония занимает в нем 32-е место.

По сравнению с прошлым годом Эстония опустилась на две строчки, передали радионовости ERR.

Рейтинг возглавляет США, на втором месте Сингапур, на третьем – Германия.

Швейцария, занимавшая первое место рейтинга девять лет, в этом году опустилась на четвертое.

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Финляндия занимает 11 строчку рейтинга, Литва – 40, Латвия – 42 и Россия – 43.

Всемирный экономический форум учитывает при оценке конкурентоспособности 12 контрольных показателей в разных сферах: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний.

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