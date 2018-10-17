Появилось предложение запретить продажу алкоголя в Риге после 19:00

17 октября 2018, 11:41

Местный парламент выдвинул идею.

Департамент образования и Департамент по делам образования и спорта Рижской думы выступили с предложением разрешить торговлю алкогольными напитками в магазинах города с 10.00 до 19.00.

Это предложение было подано на рассмотрение Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, заседание которого запланировано на 18 октября. Основная цель идеи, выдвинутой депутатами РД, ограничение розничной торговли алкоголем, сообщает Delfi.

Кроме того, предлагается запретить продажу спиртных напитков по воскресеньям, а также повысить стоимость лицензий на торговлю алкоголем в кафе, если она проводится в ночное время.

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