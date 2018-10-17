Трамп назвал самую главную для себя угрозу

17 октября 2018, 08:00

U.S. President Donald Trump sits behind his desk as he announces a bilateral trade agreement with Mexico to replace the North American Free Trade Agreement (NAFTA) at the White House in Washington, U.S., August 27, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY - RC1620D51500 U.S. President Donald Trump sits behind his desk as he announces a bilateral...
Фото: Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп считает, что наибольшую угрозу для него представляет независимая Федеральная резервная система (ФРС), в конце сентября в третий раз за год увеличившая ключевую ставку.

Президент США рассказал, что главную угрозу для его успехов на посту главы государства представляют действия ФРС, выполняющей в Штатах функции центробанка. Об этом он заявил в интервью Fox Business News.

«Моя главная угроза это ФРС. Потому что ФРС повышает ставки слишком быстро, и она слишком независима», — сказал Трамп.

26 сентября ФРС в третий раз за год повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. Теперь ее значение колеблется в районе 2-2,25%. Свое решение в Федеральном комитете по открытому рынку ФРС США мотивировали тем, что в стране сохраняется низкий уровень безработицы, растет число рабочих мест, а также растет экономическая активность.

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При этом глава ФРС Джером Пауэлл тогда заявил, что в ведомстве ожидают дальнейшего повышения ставки в будущем и не исключил, что это может произойти до конца 2018 года.

В то же время президент США неоднократно выступал с критикой повышения ставки, аргументируя тем, что это противоречит политике по стимулированию экономического роста, которую проводит его администрация.

После последнего повышения ставки Трамп заявил, что недоволен действиями ФРС и считает, что они могут привести к увеличению долговой нагрузки. «Я бы предпочел погасить долг. Меня беспокоит тот факт, что им, похоже, нравятся растущие процентные ставки», — сказал тогда президент США,

В октябре на фоне падения биржевых индексов Трамп во время беседы с журналистами назвал действия ФРС ошибкой. «Они такие жесткие. Я думаю ФРС сошла с ума», — заявил он.

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