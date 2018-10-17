Успешное предприятие розничной торговли: по части роста планы большие

самый успешный предпринематель розничной торговли Poldma Kaubandus Хейнар Пылдма Фото: Рауль Меэ

Владелец и председатель правления признанного по результатам прошлого года самым успешным предприятием розничной торговли Poldma Kaubandus Хейнар Пылдма говорит, что они нацелены на рост и нуждаются в связи с этим в хороших людях и умных инвестициях. Оборот э-магазина постоянно растёт и собственный бренд одежды становится всё популярнее.

Владелец и председатель правления признанного по результатам прошлого года самым успешным предприятием розничной торговли Poldma Kaubandus Хейнар Пылдма говорит, что они нацелены на рост и нуждаются в связи с этим в хороших людях и умных инвестициях. Оборот э-магазина постоянно растёт и собственный бренд одежды становится всё популярнее.

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Маарит Еэрме, kaubandus.ee