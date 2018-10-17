Успешное предприятие розничной торговли: по части роста планы большие

Владелец и председатель правления признанного по результатам прошлого года самым успешным предприятием розничной торговли Poldma Kaubandus Хейнар Пылдма говорит, что они нацелены на рост и нуждаются в связи с этим в хороших людях и умных инвестициях. Оборот э-магазина постоянно растёт и собственный бренд одежды становится всё популярнее.
Владелец и председатель правления признанного по результатам прошлого года самым успешным предприятием розничной торговли Poldma Kaubandus Хейнар Пылдма говорит, что они нацелены на рост и нуждаются в связи с этим в хороших людях и умных инвестициях. Оборот э-магазина постоянно растёт и собственный бренд одежды становится всё популярнее.