Работодатель получает налоговую льготу, поддерживая здоровье работника Фото: Pixabay

Планируя бюджет компании на следующий год, стоит учесть налоговую льготу на расходы по поддержанию здоровья и спорту. С этого года работодатель может без уплаты налога на специальные льготы компенсировать расходы работника на поддержание здоровья и занятия спортом в размере 100 евро за квартал.

Налоговая льгота распространяется как на руководящее звено и наемных работников, так и на постоянных работников, оказывающих услуги на основании договора подряда или договора поручения. Также налоговую льготу могут получать предприниматели-физические лица.

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Кати Варблане, менеджер по связям с общественностью Эстонского союза страховых обществ