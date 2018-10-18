Работодатель получает налоговую льготу, поддерживая здоровье работника

18 октября 2018, 07:00

Работодатель получает налоговую льготу, поддерживая здоровье работника Работодатель получает налоговую льготу, поддерживая здоровье работника
Фото: Pixabay

Планируя бюджет компании на следующий год, стоит учесть налоговую льготу на расходы по поддержанию здоровья и спорту. С этого года работодатель может без уплаты налога на специальные льготы компенсировать расходы работника на поддержание здоровья и занятия спортом в размере 100 евро за квартал.

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    Кати Варблане, менеджер по связям с общественностью Эстонского союза страховых обществ
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