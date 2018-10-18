Рийгикогу отклонил законопроект об обнулении НСО на лекарства

Рийгикогу в четверг отклонил инициированный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о снижении ставки налога с оборота при продаже лекарственных препаратов до 0%.

За принятие законопроекта, который ранее также не получил поддержки в финансовой комиссии парламента, проголосовали 6 депутатов Рийгикогу, против высказались 19, а двое воздержались, сообщает ERR.

Отклоненный законопроект предусматривал внесение изменений в статью 15 Закона о налоге с оборота и утверждение приказом профильного министра списка лекарств, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования для лиц с ограниченными возможностями, при продаже которых ставка НСО составляла бы 0%. По оценке авторов законопроекта, эти поправки сократили бы поступления в госбюджет на 30 млн евро.

Выступивший на прениях депутат Юрген Лиги (Партия реформ) призвал голосовать против законопроекта, потому что он противоречит налоговой политике Европейского союза. Такую же позицию занял и Михаил Стальнухин (Центристская партия), по словам которого Больничная касса и так компенсирует полностью или в значительной части стоимость многих лекарств. С другой стороны, Пеэтер Эрнитс (EKRE) назвал обнуление НСО на лекарства единственно правильным шагом.

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