Система родительской зарплаты станет гибче Фото: Pixabay

Депутаты Рийгикогу приняли законы о внесении поправок в Закон о семейных пособиях и другие соответствующие законы, которые позволят родителям более гибко распоряжаться родительскими пособиями.

По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Марики Туус-Лауль, грядущие изменения позволят родителям гибче распоряжаться как родительским пособием, так и временем выхода на работу. «Изменения в системе отпуска и пособий по уходу за ребенком обеспечат большую гибкость, и семьи получат возможность принять решение о том, кто, как и когда они будут использовать родительскую зарплату и дополнительный отпуск по уходу за ребенком», - сказала Марика Туус-Лауль, добавив, что

Политик отметила также, что новый закон позволит родителям взять 60-дневный отпуск по уходу за ребенком и получать родительские пособия в одно и то же время. «Существует также возможность использовать отпуск по уходу за ребенком по дням. Это изменение позволит обоим родителям работать, например, неполный рабочий день и чередоваться друг с другом, чтобы заниматься воспитанием ребенка», - сказала Туус-Лауль.

По словам Туус-Лауль, что, начиная с июля 2020 года у отцов появится возможность взять в период родительского отпуска дополнительный отпуск, длительностью в один месяц. Политик отметила, что за восемь месяцев этого года родилось на 8% детей больше, чем за тот же период прошлого года. «Рождение третьего ребенка выросло больше всего, почти на 32%. Также заметно возросло рождение второго ребенка – на 9%

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а рождение четвертого и последующих детей увеличилось на 17%. Это показывает, что последовательное стремление и правильный подход к семейной политике был плодотворным», - сказала депутат Рийгикогу, отметив также, что

поддержка семей, в которых растет более трех детей на сегодняшний день составляет 520 евро и это, безусловно, способствовало тому, что в семьях стало рождаться больше детей.

Туус-Лауль добавила также, что центристы намерены поднять пособие на первого и второго ребенка до 100 евро. «Для молодых семей очень важно создать дом, чтобы начать свою жизнь. Один из способов - помочь молодым людям получить ипотечный кредит без самофинансирования. Но если семья уже больше, тогда есть хороший способ поддержать. Например, каждая семья, в которой рождается второй ребенок, могла бы получать от государства сертификат на определённую сумму, которую можно было бы использовать только для покупки квартиры, дома или для погашения существующего ипотечного кредита», - сказала Марика Туус-Лауль.

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