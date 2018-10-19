Доходы Elron от продажи билетов выросли на 23% при росте пассажиропотока на 6% Фото: SANDER ILVEST

За январь-сентябрь 2018 года поезда Elron перевезли 5,7 млн пассажиров, что на 300 000 или 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом доходы госкомпании от продажи билетов увеличились на 23% и достигли 12 млн евро.

В сообщении отмечается, что наибольший рост числа пассажиров произошел на нарвском и таллиннском направлениях, сообщила пресс-служба компании.

"Хотя кое-где количество пассажиров за последние месяцы сократилось, в целом мы наблюдаем рост спроса, а также потребность в более плотном расписании движения," - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

"С целью лучшего обслуживания пассажиров мы планируем, начиная с декабря, уплотнить расписание движения между Таллинном и Тарту, а также между Таллинном и Рапла. Новый скорый поезд появится также на маршруте Таллинн-Вильянди, который будет доставлять пассажиров из одного города в другой менее чем за два часа. Существует большой спрос на экспресс-перевозки, что наблюдается как на Тартуском, так и Нарвском направлении", - добавил он.

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Наибольшее количество поездок в этом году было совершено на маршрутах Таллинн-Палдиски (1 179 000), Таллинн-Тарту (782 000) и Таллинн-Рийзипере (731 000). При этом наибольший рост наблюдался на маршруте Таллинн-Нарва, где пассажиропоток вырос на четверть и достиг 366 000 человек, а непосредственно между Таллинном и Нарвой количество пассажиров возросло более чем в два раза. На маршруте Таллинн-Тарту количество пассажиров также увеличилось более чем на 10%.

Акционерное общество Eesti Liinirongid (Elron) осуществляет пригородные и междугородние пассажирские железнодорожные перевозки в Эстонии. В 2017 году поезда Elron перевезли 7,3 миллиона пассажиров.

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