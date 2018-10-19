Lidl начал строительство центра логистики неподалеку от IKEA

19 октября 2018, 14:15

Lidl Lidl
Фото: KOCA SULEJMANOVIC

Немецкое предприятие розничной торговли Lidl и строительная фирма Merks сегодня, 19 октября, официально начали строительство центра логистики Lidl в Латвии. В строительство центра логистики на улице Улброкас, неподалеку от IKEA, планируется инвестировать более 55 млн евро. В ходе мероприятия была замурована капсула с посланием от Lidl.

На торжественном мероприятии по закладке капсулы присутствовали министр экономики Арвил Ашераденс, мэр Риги Нил Ушаков, председатель правления Lidl Lietuva Радостин Русев-Пейне, посол Германии в Латвии Ролф Шуте и другие.

Общая площадь центра логистики составит 47 тыс. м2. Будут построены склады и административные здания, обустроена инфраструктура. С компанией SIA Merks заключен договор по проекту на сумму в 42,5 млн евро (без НДС), 15 млн евро предприятие планирует инвестировать в приобретение оборудования.

Строительные работы планируется начать в конце октября, а завершить в 2020 году.

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