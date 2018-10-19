Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос почти на 4% Фото: Dmitri Kotjuh/ Jarva Teataja

Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос в годовом сравнении на 3,8% до 192 млн шведских крон (18,7 млн евро).

Выручка компании в Эстонии за три квартала этого года составила 577 млн шведских крон (56,1 млн евро). В годовом сравнении она выросла на 5,9%, сообщается в квартальном отчете концерна.

EBITDA (прибыль до вычета затрат) концерна в третьем квартале сократилась в годовом сравнении с 49 млн до 46 млн шведских крон.

Девятимесячная EBITDA сократилась за год на 11,7% до 121 млн шведских крон.

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Оборот концерна Tele2 за третий квартал вырос на 7% до 6,53 млрд шведских крон. Доля эстонского филиала составила 3% выручки.

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