Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос почти на 4%

19 октября 2018, 13:30

Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос почти на 4% Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос почти на 4%
Фото: Dmitri Kotjuh/ Jarva Teataja

Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос в годовом сравнении на 3,8% до 192 млн шведских крон (18,7 млн евро).

Выручка компании в Эстонии за три квартала этого года составила 577 млн шведских крон (56,1 млн евро). В годовом сравнении она выросла на 5,9%, сообщается в квартальном отчете концерна.

EBITDA (прибыль до вычета затрат) концерна в третьем квартале сократилась в годовом сравнении с 49 млн до 46 млн шведских крон.

Девятимесячная EBITDA сократилась за год на 11,7% до 121 млн шведских крон.

Самое актуальное

Оборот концерна Tele2 за третий квартал вырос на 7% до 6,53 млрд шведских крон. Доля эстонского филиала составила 3% выручки.

    dv .ee
Ключевые слова
Карьера
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос почти на 4%
13:30 19 октября 2018
Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос почти на 4% Оборот Tele2 за третий квартал в Эстонии вырос в годовом сравнении на 3,8% до 192 млн шведских крон (18,7 млн евро).
Интерес работающих людей к обучению значительно вырос, больше всего вакансий в промышленности
11:20 19 октября 2018
Интерес работающих людей к обучению значительно вырос, больше всего вакансий в промышленности В третьем квартале 2018 года в кассе по безработице было зарегистрировано около 29600 человек, из них люди с пониженной трудоспособностью составили почти треть (32%). Ставка зарегистрированной...
Китайская стена
10:31 19 октября 2018
Рост экономики Китая замедлился, но биржевые индексы растут После вчерашнего очередного падения биржевых индексов на мировых рынках, китайские индексы сегодня уверенно завершают день в зеленой зоне. И это несмотря на то, что рост экономики поднебесной...
У нового собственника Transiidikeskus на Эстонию большие планы
08:00 19 октября 2018
У нового собственника Transiidikeskus на Эстонию большие планы Руководитель Hamburger Haften und Logistic International (HHLA) Филип Свенс рассказал, что немецкая логистическая компания, присутствующая на бирже Германии, планирует остаться в Эстонии, как...
16:00 18 октября 2018
Ликбез на ДВ: что делать, когда рынки падают? Рынки немного упали. Предвестник ли это кризиса?
Tallink
15:12 18 октября 2018
Эстония вторая по числу крупнейших предприятий стран Балтии Международная компания страхования кредитных рисков Coface составила ТОП-50 крупнейших предприятий Балтии, в который вошли 15 эстонских, 28 литовских и 7 латвийских компаний.
14:49 18 октября 2018
Убыток Baltika вырос на 70% В третьем квартале.
14:18 05 октября 2018
Скажем "нет!" различным кампаниям – в ISKU теперь всегда разумные цены!
Все новости
Mнения
Марко Михкельсонпредседатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Марко Михкельсон председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Тумана вокруг брексита всё больше
Янус Паурман, Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Янус Паурман Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Ни одна партия не разговаривает с предпринимателем
Все новости
Новости
DV logo
12:15 19 октября 2018
Клиенты ABLV Bank получили 69% гарантированных возмещений
DV logo
17:30 18 октября 2018
Рийгикогу отклонил законопроект об обнулении НСО на лекарства
Социолог Юхан Кивиряхк
16:45 18 октября 2018
Кивиряхк: предполагаемая поддержка "Эстонии 200" - 9%
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Все фотографии
Биржевые новости
09:10 18 октября 2018
LHV увеличит буфер Чтобы выполнить требования Финансовой инспекции.
FILE PHOTO: Tesla Motors CEO Elon Musk speaks during the National Governors Association Summer Meeting in Providence, Rhode Island, U.S., July 15, 2017. REUTERS/Brian Snyder/File Photo
17:06 17 октября 2018
Илон Маск хочет увеличить свою долю в Tesla И потратить на это $20 млн.
Глава Tesla Илон Маск покинет свой пост
11:07 17 октября 2018
Илон Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla Такое решение принял федеральный судья окружного суда Нью-Йорка Элисон Натан. Таким образом он одобрил мировое соглашение между Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), заключенное в...
09:13 17 октября 2018
Деловые в эфире: самые важные события недели Какие 3 причины могут объяснить падение рынков?
Все новости
Трейдер Алекс
13:04 18 октября 2018
Трейдер Алекс: рынки отыгрывают потери? Похоже, что рынки после недолгой паники начинают восстанавливаться.
Трейдер Алекс
14:04 12 октября 2018
Трейдер Алекс: теперь я торгую апельсиновым соком

Едва успел ураган Майкл покинуть границы Мексиканского залива и Флориды, как цены на нефть и апельсиновый сок, который и без того снижается уже несколько месяцев, устремились вниз. Вы спросите,...

11:06 10 октября 2018
Трейдер Алекс: удастся ли удачно закрыть новую сделку по Tesla? 1 На рынке пессимизм, но я играю против него.
Трейдер Алекс
12:27 05 октября 2018
Трейдер Алекс: поздравления от доктора Элдера После очередного твита от Илона Маска, который он опубликовал вчера ночью после закрытия регулярной биржевой сессии, рынки уронили и без того упавшие акции еще на несколько процентов.
Все новости
Подсказка
автошкола
07:00 19 октября 2018
Из зала судебных заседаний: автошкола и освобождение от налога с ... 1
8 классических способов по тратить время
07:00 08 октября 2018
8 классических способов потратить время
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
07:45 01 октября 2018
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Какую роль при определении ширины половиц играет влажность в помещении?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Всё о строительстве частных домов
18.10.2018
Деловые Ведомости
10.10.2018
Топ богатых людей
10.10.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
26.09.2018
Законодательство
29.08.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

JU Metall: Сегодня любое производство должно...

Находящийся в Пярнумаа производитель металлоконструкций, компания JU Metall OÜ, отмечает в этом году 25 лет деятельности. За годы небольшой производитель складского оборудования превратился в компанию, выпускающую оборудование для международного рынка и предлагающую лучшее качество на любом этапе производства, начиная с первого контакта с клиентом.

Палата нотариусов: люди могли бы смелее обращаться по...

В 1993 году было создано, скорее всего, первое в Эстонии публично-правовое юридическое лицо - Палата нотариусов. В соответствии с Законом о нотариате, в палату должны входить все нотариусы, которых в Эстонии на данный момент 91.

Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...

Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.
Все новости
ТОПы Äripäev
Таавет Хинрикус и Кристо Кяарманн
17:18 03 октября 2018
ТОП самых богатых: технологические фирмы пробираются на верх
10:49 03 октября 2018
10 самых богатых женщин Эстонии
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения