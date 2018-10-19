Ратас на саммите Азия-Европа: наше будущее за безопасным и свободным интернетом

19 октября 2018, 17:00

Ратас на саммите Азия-Европа: наше будущее за безопасным и свободным интернетом Ратас на саммите Азия-Европа: наше будущее за безопасным и свободным интернетом
Фото: Valitsus

Премьер-министр Юри Ратас заявил сегодня на посвященном улучшению путей и средств сообщения европейско-азиатском саммите, что экономика будущего – это цифровая экономика. «Но для того, чтобы она стала реальностью, нам всем необходимо уважать свободу интернета и дигитализировать рынок, основываясь на международных правилах», - сказал Ратас.

Премьер-министр пояснил, что движение в сторону общей цифровой экономики возможно только параллельно с развитием кибербезопасности: «Точно так же, как нам необходимо обеспечивать безопасность людей на улицах, нужно делать это и в мире информационных технологий. В эпоху, когда кибератаки становятся все более изощренными, мы должны на шаг опережать преступников, не покушаясь при этом на свободу слова и частную жизнь людей».

Ратас заверил, что Эстонии, чье благополучие зависит от открытости общества и мировой экономики важно, насколько в мире придерживаются международных правил в области торговли и уважают права человека.

Руководители стран Азии и Европы в 1996 году решили встречаться каждые два года для обсуждения важных для обеих сторон тем. Сегодня в этом формате cотрудничества принимают участие 51 государство и две международные организации.

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«Тот факт, что сегодня в Брюсселе собралось так много руководителей государств и правительств стран Азии, подтверждает важность такого формата сотрудничества. Даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями. Мы связаны между собой и только выиграем от плодотворного сотрудничества», - отметил Ратас.

Нынешний саммит Азия-Европа является уже двенадцатым. Целью сотрудничества и обсуждений является стимуляция экономического роста и оживление экономики, создание рабочих мест, благоприятствование инвестициям и формирование условий для безопасного сотрудничества в цифровой области. При этом более широкой целью Европы является защита окружающей среды и борьба с изменениями климата.

Кроме того, руководители стран Азии и Европы обсудили ситуацию с мировой безопасностью, в том числе борьбу с терроризмом, кибербезопасность и управление миграционными потоками.

Премьер-министр Ратас провел отдельные встречи с представителями Брунея, Индонезии, Камбоджи, Монголии и Таиланда.

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