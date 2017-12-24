5 рекомендаций по продаже подарочных карточек в праздники Фото: pixabay

Для розничного бизнеса подарочные карточки представляют собой отличную маркетинговую возможность. Они занимают мало места на прилавке, и в то же время помогают привлечь в магазин новых покупателей. Подарочные карточки можно предлагать также клиентам, которые хотели бы обменять или вернуть товар. Используя подарочные карточки, покупатели зачастую тратят до 20% больше стоимости подарочной карточки. Если подарочная карточка не используется, стоимость её приобретения остается продавцу.

Хотя для клиентов подарочная карточка является простой возможностью для покупки подарков, с ней связаны две важные проблемы. Во-первых, подарочную карточку зачастую считают обезличенным или купленным в спешке подарком. Во-вторых подарочные карточки приходится рекламировать клиентам отдельно.

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Крис Хийемаа

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