На пути к открытому банкингу — но с банками ли?

старший бизнес-консультант EY Тиийна Илус Фото: EY

В последние годы финансовый сектор поражала одна новая регуляция за другой и фрустрация руководства банков ясно ощутима. 2018 год принесет еще несколько таких регуляций, для исполнения которых уже не хватит просто тщательного исполнения контроля соответствия, так как они обязывают банки отдать большие части своего бизнеса, пишет старший бизнес-консультант EY Тиийна Илус (Tiina Ilus).

Так, со вступлением в силу общего постановления ЕС о защите личных данных нужно быть готовым уступить клиентов вместе со всеми собранными о них данными конкурентам, а только что принятая обновленная версия директивы ЕС о платежах (PSD2) грозит отобрать большую часть бизнеса по переводу денег. Как справиться с такими изменениями? Есть разные стратегии выживания.

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