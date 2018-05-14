Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома

14 мая 2018, 08:00

Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома
Фото: Scanpix

Наёмным менеджерам, работникам высшего управленческого звена и даже членам правлений при сегодняшних инфосистемах совершенно не обязательно командовать бизнесом из конторских кабинетов. Часто дело не страдает, если, сочетая интернет и скайп, начальственные (или камеральные) функции исполняются без отрыва от домашнего дивана или иной мебели.

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    Владимир Вайнгорт
    доктор экономических наук,
    научный руководитель клуба „Кардис“
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