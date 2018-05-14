Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома

Наёмным менеджерам, работникам высшего управленческого звена и даже членам правлений при сегодняшних инфосистемах совершенно не обязательно командовать бизнесом из конторских кабинетов. Часто дело не страдает, если, сочетая интернет и скайп, начальственные (или камеральные) функции исполняются без отрыва от домашнего дивана или иной мебели.
Сам факт никаким образом с налогообложением не связан, если функционер не увязывает исполнение своих обязанностей с компенсацией расходов на эксплуатацию домашних площадей либо оплату ремонта, а также приобретение за счёт фирмы используемой «в служебных целях» мебели. Налоговый риск в таких случаях возникает из-за возможной квалификации расходов в качестве т.н. специальной льготы. Уж очень