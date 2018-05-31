Лишние хлопоты

Судя по личным моим наблюдениям, популярной становится схема организации продаж через интернет, позволяющая часть доходов физического лица «увести» из-под налогообложения.
Суть схемы в создании товарищества, занимающегося комиссионной торговлей, при том, что некоторое количество товаров на комиссию сдают сами собственники товарищества.
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