Из зала судебных заседаний: автошкола и освобождение от налога с оборота

автошкола Фото: Elmo Riig

Является ли обучение вождению в автошколах общеобразовательным обучением и относится ли оно тем самым к категории, освобождающейся от уплаты налога с оборота? Налоговый консультант предприятия Deloitte Advisory Тынис Эллинг поясняет все стороны этого вопроса.

Согласно п. 6 части 1 статьи 16 Закона о налоге с оборота (KMS), налогом с оборота не облагается проведение урока, связанного с общеобразовательным обучением. При этом из числа освобожденных от налога с оборота видов деятельности исключены те виды обучения, которые предоставляются в коммерческих целях. В Эстонии ведется много споров на тему, что означает обучение, представляющееся в

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Тынис Эллинг консультант по налогам в Deloitte Estonia