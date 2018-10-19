Из зала судебных заседаний: автошкола и освобождение от налога с оборота

19 октября 2018, 07:00

автошкола автошкола
Фото: Elmo Riig

Является ли обучение вождению в автошколах общеобразовательным обучением и относится ли оно тем самым к категории, освобождающейся от уплаты налога с оборота? Налоговый консультант предприятия Deloitte Advisory Тынис Эллинг поясняет все стороны этого вопроса.

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    Тынис Эллинг консультант по налогам в Deloitte Estonia
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