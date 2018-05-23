Работодатели: Кто будет управлять роботами?

Соревнования молодых мастеров. Фото: Эрлин Стауб

Профтехобразование в Эстонии до сих пор не может освободиться от приобретенной в советское время репутации. Современные профтехучилища было бы правильнее назвать центрами компетенций.

Мыслями о том, как сделать профтехобразование более привлекательным и эффективным, с нами поделится советник по вопросам образования Центрального союза работодателей Аннели Энтсон.

Участники недавно организованной Центральным союзом работодателей и Пярнуским центром профтехобразования конференции "Куда ты стремишься, профтехобразование?" признали высокий уровень профтехобразования в Эстонии, но и отметили ряд проблем.

Великолепно оборудованные Центры профтехобразования находятся в красивых зданиях. Наша молодежь успешно выступает на различных соревнованиях. В то же время, одной из самых больших проблем Эстонии является хронический дефицит специалистов, что тормозит развитие, признал на конференции директор Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

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В Эстонии все большей популярностью пользуется обучение на месте работы, когда львиная доля обучения происходит как раз на предприятии.

В Эстонии после окончания основной школы в ПТУ идет всего четверть молодых. Цель стратегии обучения на протяжении всей жизни заключается в том, чтобы поднять данный показатель хотя бы до 40%. Сегодня ясно, что достижение данной цели займет время. Это плохая новость не только для работодателей, страдающих от хронической нехватки квалифицированных специалистов, но и для всей Эстонии. Сегодня дефицит имеющих необходимую квалификацию работников препятствует не только открытию новых промышленных предприятий, но и расширению уже существующих.

По словам Тамсара, Эстонии требуется долгосрочная программа по привлечению молодых в профтехучилища. "Нужно намного больше заниматься направленными на молодежь рекламными кампаниями. Страны, где молодые не относятся к профтехобразованию с предубеждением, сделали немалый вклад в пропаганду, - сказал он. - Как в любой экономической отрасли, хорошая реклама результативна, только если предлагается качественный продукт".

Молодой человек должен быть уверен, что при желании и возможности после окончания профтехучилища он может продолжить свое образование, добавил Тамсар. Желающие во время получения среднего образования в профтехучилище должны иметь возможность углубленно учить естественно-математические предметы и иностранные языки. Это позволит легче продолжить образование в университете.

Вклад работодателей должен вырасти

Фото: Eesti Tooandjate keskliit

Профтехобразование не может быть успешным без вклада работодателей в его формирование. По словам Тамсара, наши работодатели больше внимания должны уделять профтехобразованию. "Прежде всего, это означает диалог с школой, участие в составлении учебных программ, предоставление места для прохождения практики, консультирование в текущем порядке. Участие работодателей в собрании советников профтехучилищ не должно быть формальным. При этом работодатели должны учитывать не только свои специфические потребности, но и потребности всего сектора.

Конкурсы на лучшее место для прохождения практики и на лучшего практиканта показали, насколько много в профтехучилищах целеустремленных, смелых и трудолюбивых молодых людей, которые знают, что они хотят, и готовы прилагать усилия для достижения целей. Работодатели и государство должны сделать профтехобразование более привлекательным и практичным, чтобы молодые могли становиться специалистами, которые всегда найдут интересную и хорошо оплачиваемую работу.

"Нас в Эстонии не так много. Поэтому важно, каких специалистов мы будем обучать. Если нет тех, кто в работе использует голову и руки, кто знаком с современными технологиями и готов постоянно повышать квалификацию, то одних ученых и разработчиков будет мало, - сказал Тамсар. - Такие высоко ценимые и хорошо оплачиваемые специалисты должны выходить именно их профтехучилищ".

Каким должно быть профтехобразование

Каким должно быть хорошее образование? Если коротко, то хорошее образование дает необходимые знания и умения, а также подготавливает молодых людей к жизни в постоянно изменяющемся мире. По словам Тамсара, для этого центры профтехобразования должны быть более специализированы.

"Профтехучилище - это не только школа, это настоящий центр компетенций с современным оборудованием, очень хорошими преподавателями, тесно сотрудничающий с работодателями и университетами У нас мало денег и людей, чтобы содержать несколько аналогичных центров", - добавил Тамсар и подчеркнул, что доступности следует предпочитать качество - центр профтехобразования не должен быть только частью местной социальной опорной сети. Для этого есть другие меры. "В противном случае мы обманываем не только работодателей, но и молодых. Молодых, которые могли бы быть высоко оцениваемыми и хорошо оплачиваемыми специалистами, но вынуждены мириться с меньшим", - добавил он.

В своем докладе член правления целевого фонда профессиональной квалификации Kutsekoda Тийа Рандма подчеркнула, что профтехобразование и центры профтехобразования должны идти в ногу с технологическими изменениями, поскольку вместе с ними меняются потребности работодателей и сама работа. Если в 2017 году хорошие технологические навыки требовались в трети сфер деятельности, то к 2030 году они будут требоваться уже примерно в половине сфер деятельности.

"Ожидания молодых в отношении учебы и работы уже изменились, - отметила Рандма. Они могут без каких-либо усилий найти предлагаемые всемирно известными школами бесплатные курсы, например, инструкции по тому, как выучить конкретный язык программирования. Поэтому зазубривание теории за школьной партой может показаться тратой времени. Поэтому молодые зачастую не завершают обучение.

Молодые требуют больше практики

Фото: Eesti Tooandjate keskliit

На конференции много обсуждались практика и практические работы Исследования, проведенные работодателями и другими организациями, показали, что молодым требуется больше возможностей применения полученных во время учебы знаний на практике.

Для этого, в числе прочего, учителя также должны отслеживать изменения на рынке труда и появление новых технологий. Многие работодатели предлагают учителям возможность стажироваться на предприятиях, тем самым, приобретая новые знания. Учителя видят проблему: кто будет работать вместо меня? Не потеряю ли я при этом в зарплате? По словам Тамсара, необходимо создать работающую систему стажировки учителей.

"Следует намного больше поддерживать практику учителей и студентов за границей, - добавил Тамсар. - Возможности для прохождения практики в других странах есть, но о них говорят мало. Причина кроется в опасении, что молодые не вернутся. Но таким образом мы лишаемся специалистов, имеющих международный опыт работы и международные контакты".

В Эстонии все большей популярностью пользуется обучение на месте работы, когда львиная доля обучения происходит как раз на предприятии. На конференции советник по вопросам политики образования Центрального промышленного союза Финляндии Мирья Ханнула и советник по вопросам политики образования государственного агентства образования Финляндии Мика Сааринен рассказали о действующей в Финляндии системе профтехобразования.

Профтехобразование ориентировано на молодых и уже имеющих опыт работы людей, для работающих и безработных, ищущих новую карьеру специалистов, а также на людей, у которых нет никакой квалификации. Его предлагают в учреждениях или на основании практики. Ежегодно в системе профтехобразования в Финляндии обучение проходит 280 000 человек.

"К каждому участвующему в программе профтехобразования студенту подходят индивидуально, с учетом его потребностей - для него составляется персональная программа профессионального развития и период обучения, он может двигаться дальше с подходящей для него скоростью. Также индивидуально изучаются потребности и возможности каждого конкретного работодателя", - рассказала Ханнула.

"В Финляндии люди хорошо относятся к профтехобразованию и приняли разработанную систему, - добавил Сааринен. - Общество также положительно относится к профтехобразованию - девять из десяти финнов считают, что профтехобразование предлагает качественное и ориентированное на трудовую жизнь обучение". Данные показывают, что в 2015 году 65% получивших профтехобразование людей нашли работу в течение года после окончания обучения.

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