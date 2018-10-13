CM Selver откроет в странах Балтии первый центр комплектации интернет-магазина продуктов питания

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В октябре Selver откроет в торговом центре Jarve Keskus центр комплектации интернет-магазина e-Selver, который станет первым в своем роде в странах Балтии.

Открытие центра повысит производительность работы интернет-магазина как с точки зрения предприятия и поставщиков, так и с точки зрения клиентов: для работников ускорится и станет удобнее выполнение заказов, для клиентов сократится время получения товара из интернет-магазина и повысится качество продукции, а для поставщиков добавится новое место для поставок.

Selver предоставил возможность заказывать товары через интернет три года назад. «С каждым годом пользование услугами нашего интернет-магазина скачкообразно возрастало, что заставило нас подумать о том, как сделать еще больше улучшить эту удобную и практичную услугу для клиентов. Новый центр комплектации сократит очереди, повысит объемы обслуживания и расширит обслуживаемый регион. Мы хотим оказывать самые быстрые услуги интернет-магазина, и наша цель состоит в том, чтобы каждый клиент получал заказанный товар на руки в тот же день, а то и, например, через два или четыре часа. В электронной коммерции побеждает тот, кто быстрее всех доставляет товар потребителю», – говорит руководитель отдела логистики компании Selver Ханнес Фальтен.

Центр комплектации находится в торговом центре Jarve Keskus, на специально построенном складе. До сих пор комплектовщики должны были собирать заказанный товар на торговых площадях магазина Jarve Selver размером в общей сложности 7000 квадратных метров, в новом же центре в их распоряжении будет только склад площадью 1300 м2. В центре комплектации работает 50 человек.

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«Центр комплектации значительно компактнее прежней системы. Мы тщательно продумали весь процесс работы комплектовщиков, чтобы им больше не приходилось так много ходить, как до сих пор при приемке заказов в магазине Jarve Selver, – говорит Фальтен, отметив, что до сих пор для сборки одного заказа комплектовщик затрачивал в среднем 2000 шагов. – Мы хотим, чтобы нашим людям было хорошо и удобно выполнять эту работу, и чтобы она не была столь физически обременительной, как до сих пор. Также центр комплектации облегчит и работу сотрудников торгового центра Jarve Selver, так как теперь заполнение полок будет отнимать у них меньше времени и энергии».

Кроме того, для клиентов интернет-магазина в открытии нового центра имеется и то преимущество, что к ним будут попадать фрукты и овощи лучшего качества, поскольку товар будет меньше перегружаться.

Интернет-магазин предназначен для человека, ценящего время

Рост электронной коммерции продуктовых магазинов Фальтена не удивляет, поскольку, по его словам, речь идет о сервисе, созданном для практичных людей, ценящих время. Экономия времени является явным преимуществом в электронной коммерции: если весь поход в магазин длится в среднем около часа, то у опытного пользователя подача заказа в электронной среде e-Selver занимает в среднем 10 минут. «Помимо частных лиц, количество наших клиентов растет и среди предприятий, которые заказывают в свой офис или на производство бутилированную воду и печенье. Если раньше в магазин ходила секретарь в свое рабочее время, которой, кроме того, приходилось выплачивать и компенсацию за использование автомобиля, в настоящее время можно удобно заказать весь товар с доставкой непосредственно в офис. Речь идет об услуге, которую рынок давно ждал», – добавляет Фальтен.

«Пользуясь услугой доставки на дом, каждый клиент интернет-магазина e-Selver помогает уменьшить дорожный трафик и нагрузку на парковки, поддерживая выбросы CO2 на низком уровне», – говорит руководитель отдела логистики.

В настоящее услугой доставки товаров на дом, предоставляемой интернет-магазином e-Selver, можно пользоваться в Харьюском и Пярнуском уезде. Поскольку более половины населения уже сейчас проживает в регионе, обслуживаемом электронной средой е-Selver, планируется и дальнейшее расширение доступности услуги. «За день мы стараемся обслуживать 1000 клиентов», – отмечает руководитель отдела логистики.

Ассортимент интернет-магазина e-Selver и далее будет основываться на выборе товаров торгового центра Jarve Selver. В ассортимент интернет-магазина входит в общей сложности около 16 000 изделий, из которых 2000 наиболее популярных товаров размещены на соответствующих полках и в холодильниках, чтобы работникам было легче собирать заказы интернет-магазина пультом, с использованием сканера. Изделия, которых нет в постоянном ассортименте центра комплектации, доставляются из магазина – таким образом сотрудничество с торговым центром Jarve Selver продолжится, но в значительно меньшем объеме.

Центр комплектации планировали руководитель электронной коммерции компании Selver Гуннар Оболенски и руководитель отдела логистики Ханнес Фальтен, которые оба имеют многолетний опыт работы в торговле. Подготовка центра комплектации длилась почти год, строительство же было начато два месяца назад.

Content marketing (CM) – информирование о своем товаре, услуге или фирме посредством интересной статьи. По форме CM похож на журналистскую публикацию, поэтому очень важно, чтобы читатель отличал CM от новостной информации. CM – современный вид маркетинга, позволяющий делиться клиентом сведениями, которые раньше были лишь внутренней информацией компании. CM всегда обслуживает маркетинговые цели заказчика.

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