Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец

Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.

Пока все на рынке ведут разговоры о том, что нефть бьет многолетние рекорды и цены могут вырасти еще больше, я решил встать в противоположную позицию: “зашортить” фьючерс на нефть. В платформе Metatrader 5 от Admiral Markets торгуется не сам фьючерс, а CFD на фьючерс. Пускай это не вводит вас в заблуждение: Contract For Difference - это примерно то же самое , что и фьючерс на нефть, но для торговли CFD требуется меньше залога и можно торговать дробными лотами. Если бы я встал в позицию short на настоящем фьючерсе, то для торговли минимальным объемом, то есть одним контрактом, мне потребовалось бы 3400 евро. Более того, если что-то пойдет не так, и котировки нефти изменятся не в мою пользу всего на 1 доллар, то я потеряю 1000 долларов или почти 850 евро, что выбило бы меня из колеи: ведь это 8,5% моего депозита. С CFD я могу открывать 1 контракт и тот же доллар движения на нефти будет приносить (или отнимать) у меня 100 долларов (85 евро).

Итак, почему я встал против толпы? Почему на одном из самых “шальных” инструментов я игнорирую правило “Trend is your friend”, и в самое жаркое время на рынке нефти, когда страсти вокруг Ирана еще не угасли, а результаты выборов в Венесуэле могут разозлить США и обернуться для этой латиноамериканской страны санкциями, я торгую на понижение нефтяных котировок? У меня на это пять причин:

Во -первых, количество буровых вышек в США уже достигло 844. Это на 132 вышки больше, чем годом ранее. Причем по последним данным, себестоимость почти всех месторождений находится на уровнях ниже текущих цен, то есть добыча в США рентабельна при текущих ценах, так как средний уровень себестоимости находится чуть выше отметки в 50 долларов.

Самое актуальное Самое актуальное

Вторая причина - еще в начале мая позиции спекулянтов на покупку (long positions) фьючерса достигли рекордных 200 миллиардов долларов. Так много быков биржа еще не видала. Значит пора валить с рынка, то есть продавать!

Ну и буквально через пару часов после открытия короткой позиции должны были быть опубликованы запасы нефти от API и я надеялся, что они будут более медвежьими. Кстати, так и вышло: все ждали снижения коммерческих запасов сырой нефти на 3 миллиона баррелей, а они снизились всего на 1,3 миллиона баррелей. Но рано радоваться, в среду, в 17:30 по эстонскому времени выйдут данные по запасам от энергетического агентства EIA.

Bloomberg заявил, что ОПЕК может пойти на повышение квот (нет, нет они не ошиблись, именно повышение квот). Связано это с тем, что ситуация вокруг Ирана и Венесуэлы может внести нестабильность на рынки и ОПЕК готов частично компенсировать дефицит нефти.

Четырех причин мало? Вот еще одна: Мне кажется, что все уже в цене! Весь негатив уже дисконтирован в текущие цены. Да и посмотрите на график- котировки летят вверх так, словно рынок уже теряет миллионы баррелей в день.

В общем, я решил стать краткосрочным спекулянтом, и если запасы сегодня покажут снижение на менее чем 2,5 миллионов баррелей (именно такого снижения запасов ждут эксперты) я заберу пару долларов прибыли и закроюсь где-то на 70,50 долларов за баррель сорта WTI.

Хотя, радоваться рано, но позиция уже в прибыли, ведь я продал по 72,48, что очень близко к уровню вчерашнего максимума 72,78. Вы скажете не боюсь ли я пробоя вверх на плохой статистике? Конечно, боюсь и именно поэтому поставил Stop Loss на 73,06.

Большого падения Insys не случилось

Оказалось, что весь негатив был уже был заложен во вчерашнюю цену акций Insys. "Игла", возникшая в начале торгов, смела мою вчерашнюю короткую позицию. Встал в новый "шорт" на 50 акций, поскольку рассчитывал, тчо после заседания «Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Правительства США» будет большое падение акции.

Удивительно, но торги не прекращались на протяжении всего заседания. Задним числом теперь могу утверждать, что это был сигнал: если бы это заседание было действительно важным, то торги бы не проводились.

Комиссия вынесла решение (как и ожидалось), отказать в выдаче разрешения на продажу препарата. Акция, конечно, упала, но не настолько сильно, как я рассчитывал. Эту позицию я, похоже, сегодня закрою. Если какая-то идея не работает, то нужно забыть о ней и идти к следующей.

Ключевые слова