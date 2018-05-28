Трейдер Алекс: скучный, но надёжный немец

28 мая 2018, 17:44

Сегодня я сделал необычный выбор. Вложился не в продуктовую компанию, не в аптеку, и не в интернет-стартап. Я выбрал скучный немецкий телеком.

Я решил, что падение Deutsche Telekom (DTE) уже длилось достаточно. Все беды, которые, как предполагалось, могут навалиться на компанию, уже содержатся в цене акций. Да и график мне нравится.

DTE достиг дна в четверг. В пятницу пик был выше, чем в четверг, то же самое касалось и дна. Считается, что это разворот тренда. Проще говоря, такой график показывает, что теперь акции должны пойти вверх

Теперь всё зависит от того, куда сегодня пойдут пик и дно. Будет подтверждение или нет? На момент написания этих строк дно находится ниже, чем в пятницу, а пик - там же. Но день ещё не закончился.

Самое актуальное

Так или иначе я до обеда купил 200 акций Deutsche Telekom по цене 13,405 евро. Стоп-лосс: 13,19 евро. Это ниже, чем дно в четверг. Если оно будет пробито, значит моя идея неправильная, и ни о каком развороте тренда речи не идёт.

Тим Хеттгес, глава Deutsche Telekom, когда в четверг представлял планы компании, сказал: "Возможно, мы немножко скучные. Немножко немецкие". И добавил: "Если Deutsche Telekom говорит, что сделает что-то, то он на самом деле это сделает".

Что же он пообещал? А вот что: рост по всем географическим направлениям - в Германии, остальной Европе и США. Каждый год - рост оборота 2% до 2022 года. Рост прибыли: 2-4%. А ещё более высокие дивиденды: 70 центов за акцию вместо прошлогодних 65.

Deutsche Telekom в Германии критикуют за то, что они используют медные провода старого поколения. Конкуренты, использующие оптоволокно, вырвались вперёд в развитии. Теперь компания обещала провести оптоволокно к двум миллионам домохозяйств к 2021 году.

А ещё их в Германии критиковали за то, что "дочка" Deutsche Telekom, компания T-Mobile, покупает предприятие под названием Sprint. Сделка сложная и дорогая, и судя по всему, обеспечит предприятию отрицательный денежный поток на два ближайших года. В то же время T-Mobile войдёт благодаря этой сделке в элиту американских телекомов, а синергия от покупки может сэкономить и миллиарды.

В целом я считаю, что акции Deutsche Telekom не должны падать на треть, как это произошло в этом году. Проблемы есть, но не столь серьёзные и не за такие деньги. Теперь это увидели и другие, раз цена развернулась после того conference call. Попробую проехаться вместе с этим трендом.

Блуждание окончилось безрезультатно

Из моего пятничного блуждания за биотехнологиями ничего не вышло: ордер на продажу Achillion Pharmaceuticals не сработал, т.к. цена до него не дошла.

Материалов по поводу Achillion в сети немного, только пресс-релиз самой компании. Это, безусловно, говорит об успехе - так в этом секторе трактуют пресс-релизы. Но ни один из гуру биотехнологий ещё не удосужился прокомментировать эти данные, поэтому я не знаю, могу ли принимать слова фирмы за чистую монету.

Причина проста: сегодня в США день памяти. Это государственный праздник и выходной, поэтому не работают и рынки. Акции не растут и не падают, агентства рейтингов не дают, а комментаторы не комментируют. Нужно дождаться завтрашнего дня. В пятницу один ценовой разворот на пике убрал мою позицию по EDP. Жаль, потому что я считаю, что это была (и есть) хорошая идея. Но снова я ту же ошибку уже не совершу, когда открыл новую позицию и позволил себя смести, как это случилось на прошлой неделе.

    Трейдер Алекс
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