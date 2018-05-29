Трейдер Алекс: я снова безумец, идущий против толпы

FILE PHOTO: An USB key with the logo of Netflix, the American provider of on-... Фото: Gonzalo Fuentes, Scanpix

Все сходят с ума от этой акции, а я её буду продавать.

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С обзором торгового счета Алекса и последними сделками можно ознакомиться

Искренне не понимаю, откуда стриминговый сервис Netflix черпает так много подписчиков каждый квартал. Экспансия - это конечно хорошо, и я даже верю, что Netflix может стать своего рода «телекомом» приносящим стабильный cash flow, но кажется игра затянулась.

Это же всего лишь стриминговая компания, пускай и порой с собственным контентом. И её капитализация превысила капитализацию The Walt Disney Company, достигнув 152 миллиардов долларов.

Повторюсь: стабильный денежный поток это хорошо, но акции с начала года подорожали на 83%! Да, у Netflix настолько эффективный менеджмент, что сумел превратить бизнес “а-ля” 90-ые в успешную модель, прекрасно вписывающуюся в наши дни. Если кто помнит, Netflix была компанией по аренде DVD дисков через уличные автоматы, наподобие тех, в которых мы покупали кока-колу или кофе. Осознав тупиковость модели (вспомните, когда Вы в последний раз смотрели фильм на DVD или тем более брали диски в прокате) они сменили формат бизнеса и теперь поставляют те же фильмы но уже по интернет-кабелю.

Самое актуальное Самое актуальное

Я очень не люблю такие «модные» бумаги, которые покупает каждый, кто только что подключил себе услугу и считает, что Netflix это “наше все”.

Вероятно, столь быстрый взлет закончится такой же быстрой коррекцией, которая принесет мне пару десятков долларов. Сейчас на премаркете акции Netflix стоят примерно 350 долларов, где я и хочу встать в короткую позицию или как говорят “зашортить” их (с английского short sell- продажа взятых в долг акций по дорогой цене, в надежде выкупить их дешевле в будущем). Мой Stop Loss будет на уровне 355 долларов, что на пару десятков центов выше исторического максимума, который был достигнут в прошлую пятницу.

Где я буду фиксировать прибыль? Давайте оставим эту задачу на потом. Помните, как у меня вышло с нефтью? Я встал в позицию Sell на самом удачном уровне, взял всего 2 доллара, когда нефть рухнула на все 6.

То есть, я где-то надеюсь, что смогу поймать пик (пускай и локальный) и на первой же коррекции фондовых индексов заработать на том, что начнут продавать в первую очередь то, что сильно выросло.

Кстати, фьючерс на S&P 500 перед открытием регулярной сессии в США в неплохом минусе- так что, рынки явно не в настроении. Воспользуюсь этим!

P.S. Я прекрасно понимаю, что Trend is your Friend, но ведь я спекулянт. Поэтому, поставив Stop Loss величиной в 5 долларов (что чуть выше исторического максимума), надеюсь прокатиться вниз долларов на 10-20, а то и больше. Ну и для любителей статистики и фундаментального анализа: соотношение цена-прибыль (P/E ratio) у бумаги аж 210! Forward P/E, если прибыль увеличится в 3 раза, как считают аналитики, составит тоже неслабые 76!

Тоомас подал мне идею

Мой друг инвестор Тоомас написал на днях о том, какие проблемы вызвали в Бразилии протесты водителей из-за высоких цен на топливо.

Он также отметил, что популисты могут заставить полугосударственную энергетическую компанию Petrobras принимать решения, которые пойдут во вред её экономическим интересам.

У трейдера в такой ситуации вариант один: нужно вставать по этой акции в «короткую».

Вот только нужно посмотреть, не опоздал ли я. На NYSE Petrobras просел на 20%, а сейчас, пока я пишу эти строки, он упал ещё на 12% на премаркете. Может быть, вот оно и всё падение? Кто его знает...

Скучный немец меня подвёл

Вылетел я из длинной позиции по Deutsche Telekom. Думал, что в четверг было достигнуто дно и акции пошли наверх. Однако рынок словно специально поиздевался надо мной: ровно после того, как сработал мой ордер, цена пошла вниз, достигла стоп-лосса (который сработал), после чего движение вниз остановилось. И «добрый вечер»: убыток составил 42 евро.

Мой вывод: я слишком рано зашёл. Зайти в «длинную» по Deutsche Telekom – это хорошая идея, но для начала нужно дождаться окончания падения. В четверг был явно ложный сигнал.

Трейдер Алекс