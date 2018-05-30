Трейдер Алекс: быстро исправляю ошибки

The logo of Brazil's state-run Petrobras oil company is seen on a tank in at... Фото: Scanpix

Вчерашний день выбил из колеи. Всё грозило большими убытками.

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К счастью, я быстро взял себя в руки. Но обо всём по порядку.

Локировал позицию по Petrobas

Вчера я открыл "короткую" по 500 акциям Petrobras, поскольку верил в то, что проблемы в Бразилии продолжатся, и главный удар придётся на эту энергетическую компанию.

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Это было с моей стороны непродуманно: позиция была слишком велика относительно рисков, которые я готов нести. 100 акций было бы в самый раз. Плюс нужно было дождаться окончания колебаний, которые были после открытия. Тут же наказали: акция пошла вверх, отыграла часть падения и ввела меня в большой убыток.

Обычно я фиксирую позиции стоп-лоссом, но в данном случае движение цены было столь быстрым, что я просто не успел этот стоп-лосс поставить. Когда опомнился, уже был большой минус. Мне стало жалко потерянные пару сотен евро (за один час) - ведь я по-прежнему верил в падение Petrobras.

Поэтому я сделал локирование позиции (от английского слова lock). Это работает так: я открыл противопложную, т.е. длинную позицию по Petrobras. Купил вначале 200 акций по 10,02, потом ещё 300 - по 10,20, и в итоге получил длинную позицию на 500 акций по средней цене 10,11 доллара. Одновременно у меня открыта короткая на 500 акций по средней цене 9,62 доллара.

И теперь неважно, насколько акций вырастет: потери от короткой позиции компенсирует длинная. Нужно теперь дождаться начала падения и закрыть длинную.

Казалось бы, выгодная позиция: наверху закрываем покупку, а внизу продажу. Но есть один нюанс - мне нужно принять два решения, а это сложнее, чем одно.

Netflix вызвала головную боль

Вчера я также открыл "короткую" по Netflix. По этой позиции я в прибыли, но крови она мне попортила.

Акция, видите ли, решила в начале торгового дня обновить свой исторический рекорд. И съела мой стоп-лосс. Я думал, что идее конец, однако решил посмотреть на американские индексы. Оказалось, что рынок в этот день был медвежий, и быкам там уже делать было нечего.

Нарушил все правила трейдера и открыл ещё одну короткую позицию по Netflix. Ровно с той самой позиции, где у меня был стоп-лосс. И не пожалел, поскольку акция закрылась на уровне 349,11 доллара, а я её продал за 355,55 доллара.

Ещё не вечер, но этот дикий бычий тренд по Netflix мне не нравится.

Трейдер Алекс