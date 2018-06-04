Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро!

04 июня 2018, 17:00

Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро! Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро!
Фото: Scanpix

Я и не думал, что так скоро смогу закрыть позицию по Petrobras, но благодаря генеральному директору компании Педро Парентел я смог. Большое спасибо, Педро!

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Во-первых, иногда акции, после сильных движений колеблятся в узком диапазоне, что мы называем консолидацией. Во-вторых, это позиция требует сразу двух решений: вверху закрыть лонг и внизу закрыть шорт.

Но пока я раздумывал о том, как выйти из этого lock (напомню, у меня по этим бумагам и покупка и продажа одновременно) судьба улыбнулась мне, причем повезло мне 2 раза в ряд. Сначала когда акции Petrobras стали расти, мне показалось, что это хороший повод закрыть бумагу. Я был рад тому, что смогу закрыть свой лонг, который в общем то и не был самостоятельной позиций, а был открыт как своего рода стоп лосс, для ограничение убытков от моей шорт позиции по Petrobras. Но самое интересное совсем не то, что акции подросли и я смог закрыть по хорошей цене часть позиции, то есть 200 акций. Самое забавное то, то буквально через 4 или 5 минут, генеральный директор Petrobras Педро Парентел ушел в отставку и акции словно стрелой улетели вниз. Я не мог поверить своим глазам, я только что это случилось аккурат через 5 минут после того как я продал акции.

Естественно, сразу после обвала я решил воспользоваться этим и закрыл шорт, причем весь! Бумага по итогам дня потеряла 16 процентов, и этот случай помог мне закрыть заведомо опасную позицию с относительно небольшой потерей. Можно сказать, что я отделался легким испугом. Представляю, чтобы было, если бы у меня позиция по этим акциям была существенно выше текущей, ну допустим раз в миллион, и я бы смог закрыть позицию за 5 минут до отставки и соответственно до крупного обвала. Наверное, пришлось бы доказывать регуляторам, что это чистое совпадение.

Netflix по-прежнему не остановить - к сожалению

Хороших новостей в пятницу больше не было: мой шорт по Netflix вылетел по stop loss то есть меня закрыли на 357 долларов. С одной стороны я огорчен, так как очень надеялся, что именно эта бумага может сильно упасть, а с другой стороны, в конце сессии акции достигли 360 долларов, и мой stop loss спас меня отдальнейших потерь.

Мои другие позиции - Baidu, Cisco, Dermira и Deutsche Telekom - они прибыльные, или они собираются быть. Теперь я стараюсь быть менее резким, когда закрываю выгодные позиции. Как говорят классики: закрывайте убытки, пусть прибыль бежит.
В любом случае, Baidu перенесла мой стоп-лосс вверх, с более высокой покупной ценой. Теперь худший сценарий, который может произойти, получает очень небольшую прибыль. Но потери больше не угрожают мне.

Я также подумал, что это хорошее место, чтобы научиться использовать так называемую трейлинг-стоп. Это такой особый порядок стоп-лосса, который приводит к более высоким ценам на акции, тем самым освобождая меня от бремени перемещения ордера на стоп-лосс.

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