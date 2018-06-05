Трейдер Алекс: дай прибыли расти

05 июня 2018, 15:00

Трейдер Алекс Трейдер Алекс
Фото: Anti Veermaa

Старая биржевая мудрость гласит – ограничивай убытки, а прибыли дай расти. Однако придерживаться этого правила непросто. Я за месяц торгов уже ни раз нарушал его. Но это не так уж и страшно, так как я учусь на своих ошибках.

    • С Алексом можно общаться в Facebook и в Twitter.
    • С обзором торгового счета Алекса и последними сделками можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Очевидно, что все трейдеры нарушали это правило, однако некоторым доставалось из-за этого куда больнее, чем мне. Например, легендарный трейдер Джесси Ливермор, он же Ларри Ливингстон позволил расти убыткам по фьючерсам на хлопок и закрыл доходную позицию по фьючерсам на пшеницу. Из-за этих перестановок он потерял свои миллионы. Хотя, поступи он иначе, он бы их приумножил. 

Эмоции обуревают

Придерживаться этого принципа сложно из-за психологии. Убыток пробуждает в человеке первобытный инстинкт: надежду. Он надеется, что все еще изменится к лучшему, что вот-вот рынок начнет движение в том направлении, в котором нужно для него и он сможет не только покрыть убытки, но и получить прибыль. Но на рынке не стоит действовать полагаясь на надежду. Здесь либо человек прав, либо нет, и если он ошибается, то следует быстро закрыть позицию, чтобы выйти с наименьшими потерями.

Что касается доходов, то тут ситуация противоположная – другой первобытный инстинкт вступает в действие: страх. Человек всегда думает, что лучше синица в руках, чем журавль в небе - так же как и я повел себя в отношении сделки по нефти – и забирает прибыль пока она еще есть. Он боится потерять и это.

Что должен человек сделать, так это взять под контроль свои первобытные инстинкты и без эмоций оценить ситуацию. Забирать прибыль стоит лишь тогда, когда рост прекращается.

Как обуздать убытки

 

Самое актуальное

Это все теория. На практике придерживаться этого непросто, так что в помощь - технические хитрости. Они помогают сохранять дисциплину и не поддаваться чувствам надежды и страха.

Стоп-лосс помогает сдерживать убытки, о чем я уже говорил. В отличии от чаши терпения трейдера, стоп-лосс не позволяет убыткам расти. Конечно, на каком уровне установить стоп-лосс, каждый решает сам. Да и у каждого инструмента своя специфика.

Благодаря своему опыту я уже знаю, что в случае с акциями, которые могут совершать большие скачки – например, акции разработчиков лекарств – стоп-лосс следует устанавливать подальше от цены входа, чтобы резкие взлеты или падения цены не выбили вас из позиции. В случае с этими акциями важно также следить за новостями, которые влияют на цену акции, а не за ценовыми пиками.

Так рынок выкидывал меня из позиции по Insys уже дважды. Что касается акций биотехнологических компаний, то в этом случае риски сокращать лучше за счет величины позиции. Охотиться за большим скачком лучше с маленькой позицией, так как в таком случае страховочную сеть можно поставить подальше.

Большая часть денег остается на столе

Что касается прибыльныx позиций, то здесь две возможности, которые я использовал: ордер тэйк-профит (T/P - Take Profit) и скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп (T/S - Trailing Stop).

Помнится, свою короткую позицию по индексу сырой нефти WTI я закрыл как раз при помощи ордера тэйк-профит. У этого ордера есть одна замечательная особенность: прибыльная позиция закрывается автоматически по достижению уровня тейк-профита. Однако, это единственная позитивная особенность этого ордера. Все остальное, что касается T/P, в моем случае ничего хорошего не принесло.

Например, тейк-профит не делает того, что говорится в цитируемой мной биржевой мудрости - тейк-профит не дает прибыли расти. Так случилось и с моей позицией по WTI: из шести долларов на столе, я забрал почти два.

Во-вторых, T/P плохой вариант и с точки зрения психологии. Трейдер ставит этот ордер и думает, что он может забыть о позиции: будь что будет, но он свою предполагаемую прибыль все равно получит. Но он должен следить за акцией и изучать ее движение. Может быть акция готова вместо одного доллара принести ему все десять? Может быть стоило бы установить T/P на более высокий уровень? Но все это он сможет понять лишь тогда, когда уже будет поздно что-либо исправлять.

Трейдеру нельзя быть ленивым

Получается, что T/P для ленивых трейдеров. Настолько ленивым быть нельзя. Куда лучше вариант скользящего стоп-лосса. Вчера вечером я его опробовал, установив скользящий стоп-лосс на свою длинную и прибыльную позицию по акциям Baidu.

Как работает этот стоп-лосс? Он позволяет трейдеру ограничить убытки на определенном уровне (в процентах или пунктах): ниже рыночной цены - для длинной позиции, выше рыночной цены – для короткой позиции. Если рыночная цена движется в правильном для трейдера направлении, то T/S двигается вместе с ней, увеличиваясь или сокращаясь соответственно. Если движение происходит в невыгодном для трейдера направлении, то T/S срабатывает как обычный стоп-лосс, закрывая позицию в заранее определенный трейдером момент.

С Baidu так и получилось. Вначале я установил T/P на уровне 250 долларов, но мне хватило ума, чтобы поменять его на ордер T/S, который в последствии и сработал. На этой сделке я заработал 116 евро, что на 60 евро больше, чем если бы я использовал ордер тэйк-профит. Но если бы у меня было еще больше ума, то я бы установил T/S еще дальше и получил бы еще большую прибыль.

 

Ключевые слова
ДолларЕвроТОПITАкции
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Трейдер Алекс
15:00 05 июня 2018
Трейдер Алекс: дай прибыли расти Старая биржевая мудрость гласит – ограничивай убытки, а прибыли дай расти. Однако придерживаться этого правила непросто. Я за месяц торгов уже ни раз нарушал его. Но это не так уж и страшно, так как...
v
15:30 05 июня 2018
Долги американцев вновь на уровне 2008 года Рассматривая финансовую структуру домохозяйства США выясняется, что общий объем долга американцев вырос до уровня 2008 года, в то же время значительно вырос объем студенческих кредитов.
14:37 05 июня 2018
Работники Tallinna Sadam подписались на акции общей суммой €96634,8 Как пишет сайт Финансовой инспекции 4 руководителя Таллиннского порта уже подписались на акции.
13:33 05 июня 2018
Trigon: теперь для поглощения Olympic нужно большее Novalpina считает, что их 90% акций достаточно.
Инвестор Тоомас: рост продолжается
07:00 05 июня 2018
Инвестор Тоомас: рост продолжается Подводя итоги за май у меня вновь приятное чувство, так как и в этом месяце мне удалось увеличить ценность своего портфеля, правда из-за турбулентности чуть меньше, чем в апреле. Сегодня стоимость...
Скандал с отмыванием денег обошелся Danske в 2 миллиарда
11:52 05 июня 2018
Скандал с отмыванием денег удешевил Danske на 2 миллиарда Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti.
Вильяндиские мебельщики убытки превращают в доход
08:00 05 июня 2018
Вильяндиские мебельщики убытки превращают в доход Вильяндиский производитель кроватей Delux Holding мощно расширяет область деятельности – за короткое время приобретено два известных предприятия, изготавливающие мебель из цельного дерева.
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
Все новости
Mнения
Елизавета Расторгуева Aдвокат NJORD Advokaadiburoo
Елизавета Расторгуева
Свобода панорамы – Свобода, которой у нас нет
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор
Достиг ли экономический рост своего потолка?
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: дивиденды
Все новости
Новости
Stockmann в странах Балтии выбрался из ямы
15:50 05 июня 2018
Stockmann в странах Балтии выбрался из ямы
Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод
13:00 05 июня 2018
Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод
Предприниматель Райво Хейн
12:30 05 июня 2018
Хейн: «Своими глазами мост до Сааремаа я не увижу»
Все новости
Фото ДВ
конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
Все фотографии
Биржевые новости
Биржа: Nasdaq на новых высотах
11:17 05 июня 2018
Биржа: Nasdaq на новых высотах Несмотря на тарифы и начинающуюся в пятницу встречу G7, на бирже США продолжает царить оптимизм, который поддерживают технологический и потребительский секторы.
10:42 05 июня 2018
Tallink улучшил результаты Количество пассажиров Tallink выросло в мае на 6,1%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года.
09:50 05 июня 2018
Завтра заканчивается подписка на акции Tallinna Sadam На акции Таллиннского порта можно подписаться до 14:00 завтрашнего дня.
15:49 04 июня 2018
Bloomberg: Microsoft покупает GitHub Агентство утверждает, что о сделке могут объявить в понедельник.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро!
17:00 04 июня 2018
Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро! Я и не думал, что так скоро смогу закрыть позицию по Petrobras, но благодаря генеральному директору компании Педро Парентел я смог. Большое спасибо, Педро!
Трейдер Алекс
18:00 01 июня 2018
Трейдер Алекс: деревья не растут до небес! После того, как встал в локированную (lock) позицию по акциям Petrobras, в голову пришла идея заняться рыночно-нейтральными стратегиями.
Трейдер Алекс
16:00 31 мая 2018
Трейдер Алекс: Petrobras меня удерживает Конечно я открыл короткую позицию по Petrobras в неправильное время – но это была не такая уж большая ошибка по сравнению с тем, насколько большую позицию я открыл: 500 акций. Для покрытия рисков мне...
The logo of Brazil's state-run Petrobras oil company is seen on a tank in at Petrobras Paulinia refinery in Paulinia, Brazil July 1, 2017. REUTERS/Paulo Whitaker
16:37 30 мая 2018
Трейдер Алекс: быстро исправляю ошибки Вчерашний день выбил из колеи. Всё грозило большими убытками.
Все новости
Подсказка
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
17:30 31 мая 2018
Лишние хлопоты
Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

В любом доме должны использоваться регулируемые дверные петли
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: дивиденды
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
23.05.2018
Промышленность
23.05.2018
Деловые Ведомости
09.05.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство. GDPR
09.05.2018
Закон о налоге с оборота
28.02.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus ...

В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OU, которому в этом году исполняется пять лет.

50-летний путь Harju Elekter по дороге перемен

«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.

Bisontesolar: люди больше доверяют солнечной энергии

Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.
Все новости
ТОПы Äripäev
Трейдер Алекс
15:00 05 июня 2018
Трейдер Алекс: дай прибыли расти
Инвестор Тоомас: рост продолжается
07:00 05 июня 2018
Инвестор Тоомас: рост продолжается
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения