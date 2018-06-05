Трейдер Алекс: дай прибыли расти

Трейдер Алекс Фото: Anti Veermaa

Старая биржевая мудрость гласит – ограничивай убытки, а прибыли дай расти. Однако придерживаться этого правила непросто. Я за месяц торгов уже ни раз нарушал его. Но это не так уж и страшно, так как я учусь на своих ошибках.

С Алексом можно общаться в и в



С обзором торгового счета Алекса и последними сделками можно ознакомиться

Очевидно, что все трейдеры нарушали это правило, однако некоторым доставалось из-за этого куда больнее, чем мне. Например, легендарный трейдер Джесси Ливермор, он же Ларри Ливингстон позволил расти убыткам по фьючерсам на хлопок и закрыл доходную позицию по фьючерсам на пшеницу. Из-за этих перестановок он потерял свои миллионы. Хотя, поступи он иначе, он бы их приумножил.

Эмоции обуревают

Придерживаться этого принципа сложно из-за психологии. Убыток пробуждает в человеке первобытный инстинкт: надежду. Он надеется, что все еще изменится к лучшему, что вот-вот рынок начнет движение в том направлении, в котором нужно для него и он сможет не только покрыть убытки, но и получить прибыль. Но на рынке не стоит действовать полагаясь на надежду. Здесь либо человек прав, либо нет, и если он ошибается, то следует быстро закрыть позицию, чтобы выйти с наименьшими потерями.

Что касается доходов, то тут ситуация противоположная – другой первобытный инстинкт вступает в действие: страх. Человек всегда думает, что лучше синица в руках, чем журавль в небе - так же как и я повел себя в отношении сделки по нефти – и забирает прибыль пока она еще есть. Он боится потерять и это.

Что должен человек сделать, так это взять под контроль свои первобытные инстинкты и без эмоций оценить ситуацию. Забирать прибыль стоит лишь тогда, когда рост прекращается.

Как обуздать убытки

Самое актуальное Самое актуальное

Это все теория. На практике придерживаться этого непросто, так что в помощь - технические хитрости. Они помогают сохранять дисциплину и не поддаваться чувствам надежды и страха.

Стоп-лосс помогает сдерживать убытки, о чем я уже говорил. В отличии от чаши терпения трейдера, стоп-лосс не позволяет убыткам расти. Конечно, на каком уровне установить стоп-лосс, каждый решает сам. Да и у каждого инструмента своя специфика.

Благодаря своему опыту я уже знаю, что в случае с акциями, которые могут совершать большие скачки – например, акции разработчиков лекарств – стоп-лосс следует устанавливать подальше от цены входа, чтобы резкие взлеты или падения цены не выбили вас из позиции. В случае с этими акциями важно также следить за новостями, которые влияют на цену акции, а не за ценовыми пиками.

Так рынок выкидывал меня из позиции по Insys уже дважды. Что касается акций биотехнологических компаний, то в этом случае риски сокращать лучше за счет величины позиции. Охотиться за большим скачком лучше с маленькой позицией, так как в таком случае страховочную сеть можно поставить подальше.

Большая часть денег остается на столе

Что касается прибыльныx позиций, то здесь две возможности, которые я использовал: ордер тэйк-профит (T/P - Take Profit) и скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп (T/S - Trailing Stop).

Помнится, свою короткую позицию по индексу сырой нефти WTI я закрыл как раз при помощи ордера тэйк-профит. У этого ордера есть одна замечательная особенность: прибыльная позиция закрывается автоматически по достижению уровня тейк-профита. Однако, это единственная позитивная особенность этого ордера. Все остальное, что касается T/P, в моем случае ничего хорошего не принесло.

Например, тейк-профит не делает того, что говорится в цитируемой мной биржевой мудрости - тейк-профит не дает прибыли расти. Так случилось и с моей позицией по WTI: из шести долларов на столе, я забрал почти два.

Во-вторых, T/P плохой вариант и с точки зрения психологии. Трейдер ставит этот ордер и думает, что он может забыть о позиции: будь что будет, но он свою предполагаемую прибыль все равно получит. Но он должен следить за акцией и изучать ее движение. Может быть акция готова вместо одного доллара принести ему все десять? Может быть стоило бы установить T/P на более высокий уровень? Но все это он сможет понять лишь тогда, когда уже будет поздно что-либо исправлять.

Трейдеру нельзя быть ленивым

Получается, что T/P для ленивых трейдеров. Настолько ленивым быть нельзя. Куда лучше вариант скользящего стоп-лосса. Вчера вечером я его опробовал, установив скользящий стоп-лосс на свою длинную и прибыльную позицию по акциям Baidu.

Как работает этот стоп-лосс? Он позволяет трейдеру ограничить убытки на определенном уровне (в процентах или пунктах): ниже рыночной цены - для длинной позиции, выше рыночной цены – для короткой позиции. Если рыночная цена движется в правильном для трейдера направлении, то T/S двигается вместе с ней, увеличиваясь или сокращаясь соответственно. Если движение происходит в невыгодном для трейдера направлении, то T/S срабатывает как обычный стоп-лосс, закрывая позицию в заранее определенный трейдером момент.

С Baidu так и получилось. Вначале я установил T/P на уровне 250 долларов, но мне хватило ума, чтобы поменять его на ордер T/S, который в последствии и сработал. На этой сделке я заработал 116 евро, что на 60 евро больше, чем если бы я использовал ордер тэйк-профит. Но если бы у меня было еще больше ума, то я бы установил T/S еще дальше и получил бы еще большую прибыль.

Ключевые слова