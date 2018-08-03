Трейдер Алекс: жду приятного сюрприза от производителя кетчупа

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Как я уже ранее отмечал, яблоки надо есть в сезон сбора урожая, а в период отчетности компаний делать ставки на результаты.

Сегодня я взвешиваю ставку на акции Kraft Heinz, так как считаю, что компания может приятно удивить. По той же причине я внимательно слежу и за акциями компании из сферы здравоохранения China Biology Products.

У Kraft Henz плохие времена

Разумеется, Kraft Heinz не только производит кетчуп. Это настоящий конгломерат в сфере производства продуктов питания, который производит начиная от прохладительных напитков, заканчивая замороженными полуфабрикатами. Наверное, нет ни одного сектора в этой сфере, где бы компания не была представлена. Но у многих компания Kraft Heinz в первую очередь ассоциируется именно с кетчупом.

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Бизнес соусов, что является главным источником дохода компании, в последнее время зачах. Отчеты Kraft Heinz за последние кварталы были настоящим разочарованием как для инвесторов, так и для аналитиков.

Сегодня до открытия рынка компания объявит о результатах своего второго квартала, Аналитики, во избежании новых сюрпризов, понизили планку – они прогнозируют 0,91 доллара на акцию, что на 7 центов ниже, чем было в прошлом году. В прошлом квартале цифры продаж снизились на 0,3%. На основном рынке компании в США этот показатель был еще хуже - 3.3%. И аналитики считают, что во втором квартале ситуация к лучшему не изменилась.

Ожидания плохих результатов повлияли на цену акции Kraft Heinz, которая в июле снизились на 5%. Я считаю, что негативные новости повлияли на цену уже настолько, насколько это было возможно, и единственное направление теперь только вверх. Компании достаточно будет хоть немного превысить уже хорошо заниженные ожидания.

От китайцев тоже жду сюрприза

Китайская компания China Biology Products, действующая в сфере здравоохранения, вызывает у меня интерес по той же причине, что и Kraft Heinz – аналитики и тут занизили ожидания. Основные активы предприятия - плазма крови и другие компоненты крови.

Акция China Biology не вдохновляет и инвесторов, так как ее цена в последнее время имеет боковое движения, отражая не очень высокие ожидания. Но я оптимист. Надеюсь, что сегодня после закрытия рынка предприятие с легкостью преодолеет заниженную аналитиками планку, которые ожидают 1,26 долларов на акцию. По этой причине я планирую сегодня открыть длинную позицию и по этой акции.

Трейдер Алекс