Трейдер Алекс: если нельзя купить кетчуп, куплю бургер с кетчупом

Фото: Трейдер Алекс

Именно такая мысль у меня родилась в пятницу в начале торгов, когда я пытался купить акции продуктового концерна Kraft Heinz.

Состояние счёта трейдера Алекса Сальдо (сумма с учетом закрытых позиций): 9641.54 EUR



Капитал (сумма с учетом открытых позиций доход/убыток): 9652.14 EUR



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Концерн отчитался о результатах второго квартала до начала открытия рынков. Я был уверен, что они будут позитивными и был готов открыть длинную позицию.

Но увы! Результаты действительно были хорошими, однако рынок меня обогнал. В течении первой минуты акция подскочила на семь процентов и на этом уровне открывать длинную позицию уже было бессмысленно.

Взошел на борт корабля Баффета

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Я начал думать, что же мне делать с хорошей идеей, которую не удалось реализовать. И тут родилась мысль – открыть длинную позицию по акциям Berkshire Hathaway. Во-первых, Berkshire Hathaway является крупным совладельцем Kraft Heinz. Во-вторых, Berkshire также крупный акционер Coca-Cola, отчет которой тоже был хорошим и акции которой мне уже принесли прибыль.

В итоге, вместо кетчупа я купил целый гамбургер. Другими словами, я открыл длинную позицию по акциям Berkshire Hathaway, которая на выходных также должна была отчитаться. Логика простая: если у активов Berkshire дела идут хорошо - Coca-Cola, Apple и Kraft Heinz, - то и у самого предпиятия тоже.

И кажется, повезло. Инвестиционный корабль под управление Уоренна Баффета идет верным курсом - перед открытием рынка акции уже подросли на 2%. И я думаю, что это еще не все. Так что до конца недели я не собираюсь закрывать эту позицию.

Удвоил короткую позицию по EUR/USD и оказался прав

В прошлую пятницу я увеличил свою короткую позицию по евро против доллара и на то были сразу две причины: фундаментальная и техническая. Впрочем, ввиду растущей разницы в ставках в Еврозоне и США я давно уже медведь по евро, и это можно назвать третьей и основной причиной. Но поговорим о поводе, который заставил меня нарастить позицию в пятницу.

Наверное, трейдеры, следящие за макростатистикой, не пропустили один из самых важных отчетов месяца - Non Farm Payrolls. Это статистика рынка труда, отражающая количество новых рабочих мест в США. Эти цифры сильно влияют на монетарную политику и в том числе от них зависит то, как сильно будет повышать ставки Федеральная Резервная Система.

Так вот, собственно сами цифры не сильно обрадовали быков (по доллару), так как они оказались ниже прогнозных данных (157 000 против 195 000). Но лично меня это нисколько не огорчило и я не перестал торговать в сторону повышения доллара и снижения евро, и вот почему. Пересмотренные данные за май и июнь, то есть за предыдущие периоды, показали прирост в цифрах. То есть, первоначально в каждом месяце было подсчитано на 20-25 тысяч рабочих мест меньше. Что это значит? А то, что слабая статистика за июль была компенсирована пересмотренными данными за предыдущие два месяца. Значит на рынке труда США все хорошо и ФРС пойдет на 2 повышения ставки в этом году.

Второй причиной оказалась техническая картина. Дело в том, что я вошел в сделку не сразу после выхода данных. И это правильно с точки зрения дисциплины и правил торговли. К вечеру пятницы рынок показал хорошую точку входа, дав понять, что быки не смогли победить в пятничном бою и давление медведей оказалось сильнее. Решение было верным, так как эта позиция сразу же ушла в плюс и на данный момент прибавляет мне 60 пунктов. Впрочем, смотрите на графике, где все отчетливо видно.

Carl Ivask