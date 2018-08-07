Трейдер Алекс: рост продолжается

07 августа 2018, 17:24

Фото: Pixabay

Все индексы, цены акций, курс доллара и даже сырье устремились вверх. У меня уже давно руки чешутся совершить большую короткую продажу, но должен себя обуздать. Тренд твой друг, идти против которого не стоит.

Сезон отчетности на рынке США почти закончился. Лишь десяток биржевых компаний еще не отчитался перед инвесторами. И тот факт, что в этом квартале сюрпризов было немного, вновь вселил в инвесторов уверенность.

Даже те сюрпризы, которые были, оказались не такими уже и большим, даже учитывая Facebook и Netflix, которые не соответствовали прогнозам. Впечатление скорее произвела реакция рынка на столь незначительные промахи, нежели сами промахи.

Facebook пока не продам

Самое актуальное

Жизнь в глазах участников рынка по-прежнему прекрасна и становится все лучше. Поэтому я пока попридержу свою длинную позицию по Facebook. Сразу после резкого падения отскока не произошло. Но похоже, этот припозднившийся отскок сейчас и происходит. Так что еще рано выходить. Дождусь сначала цены как минимум в 190 долларов за акцию.

Рано было бы закрывать позицию и по Berkshire Hathaway, акции которой я прикупил в пятницу. Но вчера трейлинг-стопп еще до закрытия рынка закрыл мою позицию. Но мне нечего расстраиваться, так как позиция по Berkshire принесла мне более 2%. Те, кто более внимательно следит за этой акцией - например, мой друг Тоомас – знают, что акции Berkshire довольно статичны и за день редко двигаются более одного процента.

Высокая цена само по себе ценность

Так как цены подросли «до перманентно высокого уровня», как говорят классики, то естественным образом появились новые предсказатели лопающегося пузыря. Сегодня на эту тему много чего есть почитать. Основной посыл этих авторов в том, что в этот раз пузырь сформировался как раз в секторе технологий и интернета, включая FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) и другие более мелкие компании. По утверждениям критиков, соотношение цены и дохода этих компаний уже переходит все разумные границы и это напоминает пузырь доткомов 2001 года.

А вот стратеги Goldman сегодня во всеуслышание заявили, что стоимость акций технологических компаний вовсе невысока, так как в других секторах цены тоже высокие. И установили целому сектору повышенный рейтинг (overweight), тем самым говоря, что пространство для роста еще есть.

Я теперь и не знаю. Момент, когда высокую цену акций объясняют такой же высокой стоимостью других акций и других аргументов не приводят, напоминает мне именно тот период до взрыва доткомовского пузыря. Если бы я был инвестором, то точно бы отказался от больших планов инвестировать на долгий период.

    Трейдер Алекс
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