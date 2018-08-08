Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке!

Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты стоимостью в сотни миллионов долларов. Именно на столько разбогател Илон Маск после публикации своего вчерашнего твита.

CNBC “стоял на ушах”, сервис микроблогов StockTwits только по запросу #TSLA выдавал сотни твитов в минуту. И, наконец, торговля акциями Tesla на бирже были приостановлена. Я в этот день узнал много нового: и то, как могут временно приостановить торги акциями на бирже, и то, как один твит может поставить целую корпорацию на грань между законным и незаконным поведением. И даже увидел, как одна из самых известных корпораций сделала шаг в сторону самого крупного LBO за много лет. (Leveraged Buy Out- выкуп компании через кредитование).

Самое актуальное Самое актуальное

Состояние счёта трейдера Алекса

Сальдо (сумма с учетом закрытых позиций): 9551.63 EUR

Капитал (сумма с учетом открытых позиций доход/убыток): 9607.48 EUR

Следите за портфелем и сделками Алекса онлайн в реальном времени ЗДЕСЬ.

Но все по порядку!

Началось все с того, что Financial Times опубликовал новость о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии купил акций Tesla на 2,5 миллиарда долларов. Это весомый пакет, хотя не настолько, чтобы подпадать под отчет регулятора. Такой отчет подают в случае покупки более 5 процентов акций. После этой новости акции в считанные секунды прибавили 4-5 процентов.

Я решил, что дальше расти некуда, так как сделка уже состоялась, и скорее всего это было давно и на рынок будет иметь ограниченное влияние. Так и случилось, акции так и колебались между 3-5 процентами роста. Скорее всего, саудиты прикупали акции с апреля по июль включительно, так как именно тогда наблюдался бурный и беспричинный рост акций.

Конечно же, мой стоп-лосс сработал сразу же, как только мы пробили уровень 360 долларов, и я понес небольшой убыток. Но я уже смирился с этим убытком, ведь недавно Тесла опубликовала отчетность, после чего акции прибавили 15%, подойдя вплотную к моему стоп-лоссу.

Очень хорошо, что он был установлен грамотно, ровно и на грани, которая и отделяла обычный день от такого бурного бычьего. Так что я вышел ровно тогда, когда на рынок поступила мощная порция бычьих новостей.

Сразу после новости об арабских инвесторах, Илон Маск опубликовал в твитере пост о том, что он рассматривает возможность выхода Tesla с биржи по цене 420 долларов за акцию. Это сделает самого крупного производителя электромобилей частной компанией.

Акции сделали сильнейший рост, прибавив еще 5-6 процентов. Биржевые ТВ-каналы вовсю цитировали твиты Илона, а аналитики рассуждали о том, насколько это законно, публиковать такие твиты, не является ли это нарушением закона и манипуляцией рынками. Говорили даже о мошеннических схемах.

Львиная часть медведей в сервисе StockTwits писали, что аккаунта Илона Маска возможно взломан. Но версии не подтвердились и в течение следующих пары часов Илон опубликовал еще несколько твитов, говорящих о серьезности его намерений. Комментаторы даже шутили, что цифра 420 является знаковой для употребляющих марихуану и это может быть шутка. Было понятно, что если Илон шутит, чтобы наказать всех играющих на понижение медведей (а таких четверть), то это может закончиться огромным штрафом, если не хуже. Ведь это было бы манипуляцией рынками, что уголовно наказуемо.

В итоге, на отметке 367,25 долларов за акцию торговля акциями на бирже была приостановлена, а после возобновления торгов бумаги улетели к историческим максимумам в 387-388 долларам, закрыв сессию, все же, чуть ниже - на уровне 379,57.

День был очень напряженным и, вероятно, мы еще много нового услышим и узнаем. Отголоски вчерашнего дня еще будут будоражить инвесторов и спекулянтов.

Трейдер Алекс

Ключевые слова