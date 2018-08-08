Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке!

08 августа 2018, 16:30

Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты стоимостью в сотни миллионов долларов. Именно на столько разбогател Илон Маск после публикации своего вчерашнего твита.

CNBC “стоял на ушах”, сервис микроблогов StockTwits только по запросу #TSLA выдавал сотни твитов в минуту. И, наконец, торговля акциями Tesla на бирже были приостановлена. Я в этот день узнал много нового: и то, как могут временно приостановить торги акциями на бирже, и то, как один твит может поставить целую корпорацию на грань между законным и незаконным поведением. И даже увидел, как одна из самых известных корпораций сделала шаг в сторону самого крупного LBO за много лет. (Leveraged Buy Out- выкуп компании через кредитование).

Самое актуальное
Состояние счёта трейдера Алекса
  • Сальдо (сумма с учетом закрытых позиций): 9551.63 EUR
  • Капитал (сумма с учетом открытых позиций доход/убыток): 9607.48 EUR
  • Следите за портфелем и сделками Алекса онлайн в реальном времени ЗДЕСЬ.

Но все по порядку!

Началось все с того, что Financial Times опубликовал новость о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии купил акций Tesla на 2,5 миллиарда долларов. Это весомый пакет, хотя не настолько, чтобы подпадать под отчет регулятора. Такой отчет подают в случае покупки более 5 процентов акций. После этой новости акции в считанные секунды прибавили 4-5 процентов.

Я решил, что дальше расти некуда, так как сделка уже состоялась, и скорее всего это было давно и на рынок будет иметь ограниченное влияние. Так и случилось, акции так и колебались между 3-5 процентами роста. Скорее всего, саудиты прикупали акции с апреля по июль включительно, так как именно тогда наблюдался бурный и беспричинный рост акций.

Конечно же, мой стоп-лосс сработал сразу же, как только мы пробили уровень 360 долларов, и я понес небольшой убыток. Но я уже смирился с этим убытком, ведь недавно Тесла опубликовала отчетность, после чего акции прибавили 15%, подойдя вплотную к моему стоп-лоссу.

Очень хорошо, что он был установлен грамотно, ровно и на грани, которая и отделяла обычный день от такого бурного бычьего. Так что я вышел ровно тогда, когда на рынок поступила мощная порция бычьих новостей.

Сразу после новости об арабских инвесторах, Илон Маск опубликовал в твитере пост о том, что он рассматривает возможность выхода Tesla с биржи по цене 420 долларов за акцию. Это сделает самого крупного производителя электромобилей частной компанией.

Акции сделали сильнейший рост, прибавив еще 5-6 процентов. Биржевые ТВ-каналы вовсю цитировали твиты Илона, а аналитики рассуждали о том, насколько это законно, публиковать такие твиты, не является ли это нарушением закона и манипуляцией рынками. Говорили даже о мошеннических схемах.

Львиная часть медведей в сервисе StockTwits писали, что аккаунта Илона Маска возможно взломан. Но версии не подтвердились и в течение следующих пары часов Илон опубликовал еще несколько твитов, говорящих о серьезности его намерений. Комментаторы даже шутили, что цифра 420 является знаковой для употребляющих марихуану и это может быть шутка. Было понятно, что если Илон шутит, чтобы наказать всех играющих на понижение медведей (а таких четверть), то это может закончиться огромным штрафом, если не хуже. Ведь это было бы манипуляцией рынками, что уголовно наказуемо.

В итоге, на отметке 367,25 долларов за акцию торговля акциями на бирже была приостановлена, а после возобновления торгов бумаги улетели к историческим максимумам в 387-388 долларам, закрыв сессию, все же, чуть ниже - на уровне 379,57.

День был очень напряженным и, вероятно, мы еще много нового услышим и узнаем. Отголоски вчерашнего дня еще будут будоражить инвесторов и спекулянтов.

    Трейдер Алекс
Ключевые слова
Юхан ПартсБиржа
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:31 08 августа 2018
Swedbank: эстонским домохозяйствам не хватает активов и накоплений По словам руководителя отдела информации о финансовых делах Swedbank Кати Воометс, существует один параметр, которые показывает чистую стоимость домохозяйств.
16:30 08 августа 2018
Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке! Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты...
XБританский фунт стерлингов
15:43 08 августа 2018
Британский фунт стерлингов подешевел Стоимость британской валюты по отношению к доллару США сегодня достигла уровня августа 2017 года.
Snapchat
14:21 08 августа 2018
Snapchat потерял 3 миллиона пользователей Впервые за семь лет количество пользователей Snapchat сократилось. За последний квартал число ежедневных активных пользователей снизилось с 191 миллиона до 188 миллионов
Киберпреступления
13:00 08 августа 2018
Мошенники пытались обмануть фирму в Вильянди В полицию обратилась фирма из Вильяндимаа, у которой иностранные мошенники пытались выманить деньги, сообщает местная полиция.
Аэропорт
12:00 08 августа 2018
На острова все чаще летают Литовское предприятие Transaviabaltika, которое обеспечивает авиасообщение между эстонскими островами и материком, сообщила, что теплое лето позитивно сказалось на количестве пассажиров этих линий:...
Завышенные ожидания продавцов квартир
11:00 08 августа 2018
Завышенные ожидания продавцов квартир Статистика цен показывает, что разница цены предложения и покупки по-прежнему большая, говорится на страницах портала kinnisvara24. Во втором квартале разница немного уменьшилась – если в марте...
Председатель правления Prysmian Group Baltics AS Тарво Леппик
12:16 12 июля 2018
Новое имя Draka Keila Cables - Prysmian Group Baltics
Все новости
Mнения
Мярт Хелмья руководитель банковского обслуживания предприятий банка Citadele.
Мярт Хелмья
Открытие банковского счета - привилегия для избранных?
Все новости
Новости
14:46 08 августа 2018
Дорожное покрытие Таллинна будет производить электричество
15:15 08 августа 2018
Фонд, связанный с Лыхмусом, инвестирует в оборудование
DV logo
14:27 08 августа 2018
Рубль подешевел
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Сатрый порт ждут перемены D-терминал Таллиннского...
Все фотографии
Биржевые новости
DV logo
14:03 08 августа 2018
Grindeks переезжает в тюрьму Фармацевтическая компания Grindeks в будущем планирует создать на территории бывшей Шкиротавской тюрьмы инновационный центр, передает Dienas Bizness.
График
11:04 08 августа 2018
Биржа: Роснефть против Сбербанка «Роснефть» вчера вновь стала самой дорогой публичной российской компанией.
Казино Olympic в Таллинне
10:00 08 августа 2018
Акции Olympic продолжают падение Вчера цена акции предприятия Olympic Entertainment Group потеряли в своей стоимости более 8%. Сегодня падение продолжилось. На данный момент акции снизились еще на 4%.
07:00 08 августа 2018
Tesla может уйти с биржи Илон Маск написал вчера в твиттере, что рассматривает такую возможность.
Все новости
Трейдер Алекс
17:24 07 августа 2018
Трейдер Алекс: рост продолжается Все индексы, цены акций, курс доллара и даже сырье устремились вверх. У меня уже давно руки чешутся совершить большую короткую продажу, но должен себя обуздать. Тренд твой друг, идти против которого...
16:21 06 августа 2018
Трейдер Алекс: если нельзя купить кетчуп, куплю бургер с кетчупом Именно такая мысль у меня родилась в пятницу в начале торгов, когда я пытался купить акции продуктового концерна Kraft Heinz.
15:21 03 августа 2018
Трейдер Алекс: жду приятного сюрприза от производителя кетчупа Как я уже ранее отмечал, яблоки надо есть в сезон сбора урожая, а в период отчетности компаний делать ставки на результаты.
Трейдер Алекс
15:30 02 августа 2018
Трейдер Алекс: в июле я заработал прибыль Начало месяца подходит для того, чтобы сделать обзор предыдущего месяца. По сравнению с июнем, в июле у меня все прошло гораздо лучше: за вычетом платы за услуги, за месяц я заработал 175 евро.
Все новости
Подсказка
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
17:00 05 августа 2018
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
16:30 26 июля 2018
Два взгляда на один треугольник
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
09:00 22 июля 2018
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Как выбрать и построить у себя во дворе бассейн мечты?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Промышленность
25.07.2018
Деловые Ведомости
25.07.2018
Деловые Ведомости
11.07.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
25.07.2018
Законодательство
07.06.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Bisontesolar: люди больше доверяют солнечной энергии

Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.

Компании Addinol успех принес девиз Гарри Каспарова...

Addinol Lube Oil - это единственная в Эстонии занимающаяся продажей масла компания, которая уже 25 лет представляет один бренд. Конкуренты приходят и уходят. Кто надеется на низкие цены, кто гонится за быстрыми деньгами, но продажа масла - не фунт изюма. Директор компании Тийна Суйя уверена, что в течение последующих 20 лет они добьются еще большего успеха. Об этом свидетельствуют уже имеющиеся достижения и имидж качественного производителя.

На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!

Просевшее здание - это настоящий кошмар. К счастью, создана технология, способная решить эту проблему. Различные возможности существовали и раньше, но они требовали много времени и мешали повседневной жизни.
Все новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения