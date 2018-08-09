Трейдер Алекс: инвестировать не решился бы, а вот торговать вполне

Трейдер Алекс Фото: Anti Veermaa

После того, что пресса написала о бизнесе руководителя TG Therapeutics Майкл Уайсс, я бы в его предприятие инвестировать не стал. Но это не мешало бы мне продать CFD на акции его компании.

Многообещающие лекарственные препараты

В конце лета TG Therapeutics должна опубликовать результаты одного тестирования своих новых препаратов. Это третья фаз тестирования, а значит самая важная и, как правило, самая дорогостоящая. На этом этапе принимается финальное решение, стоит ли препарат-кандидат всех усилий. Первые два теста – прелюдия.

Коды препаратов TG-1101 и TGR-1202. В ходе тестирования выяснится, насколько они эффективны в лечении двух серьезных заболеваний: хронического лимфоцитарного лейкоза и неходжкинской лимфомы.

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Оба кандидата многообещающие. Предположительно, результаты тестирования скорее будут хорошими, нежели плохими. Так что есть вероятность, что фирма будет ходатайствовать о получении торговой лицензии у FDA.

С этой точки зрения предприятие упрекать не в чем. Но проблема в другом – в действиях самого крупного владельца и руководителя фирмы Майкла Уайсса.

Руководитель фирмы мелкий мошенник

Ему и его партнеру Линдсэй Розенвальду принадлежит материнская фирма разных разработчиков препаратов Fortress Biotech. Им принадлежит National Securities Corp, которая занимается консультированием и оказывает брокерские услуги.

В начале августа благодаря расследованию Reuters стало известно, как завышенные рейтинги аналитиков National влияли на рост цен акций биотехнологических компаний и как брокеры National эти акции успешно продавали инвесторам. Акции тех самых компаний, которые через Fortress принадлежат Уайссу и Розенвальду. Так что одной рукой Уайсс одобрял то, что делала вторая.

Это все в какой-то мере может даже и позволительно и терпимо, но на рынке ценных бумаг хвалители и хулители (аналитики) не должны иметь отношения к крупным владельцам. Двумя словами, это конфликт интересов.

Разумеется, во избежании конфлика интересов все мелким шрифтом прописан во всех бумагах, так что юридически все корректно. Вопрос в том, сколько людей читает этот мелкий шрифт.

История Уайсса и Розенвальда в секторе биотехнологий тоже не без изъяна. Известный журналист Адам Ферстейн, который много пишет о биотехнологическом секторе, в своем Твиттере заметил, что есть еще те, кто все помнит не забыл Уайсса и Розенвальда.

Вдруг повезет

Так что, если бы я был инвестором, то обходил бы акции TG Therapeutics стороной. Слишком много рисков. Что, если финансовый наблюдатель США FINRA все-таки решит, что юридически не все корректно? Что тогда случится с фирмами, которые имеют к этому отношение? Что, если мошеннические схемы распространялись и на бухгалтерию компании? И так далее.

Как трейдер, однако, я вижу возможность подзаработать, так как считаю, что препараты-кандидаты TG вполне хорошие, и удачные результаты тестирования значительно увеличат стоимость цены акций компании. Но это в случае, если ранее не реализуются инвестиционные риски и мне удастся покинуть ряды обладателей акций компании до того, как начнутся проблемы.

Трейдер Алекс