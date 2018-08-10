Трейдер Алекс: обнаружил в расписании новый поезд

Робот в лаборатории Regeneron Фото: Scanpix

Я решил добавить в свой портфель одну акции биотехнологической компании.

Вчера я писал о попытке открыть позицию по акциями TG Therapeutics и сделать ставку на рост цены перед опубликованием результатов тестирования новых препаратов. План был открыть позицию на уровне 11,5 долларов за акцию. Именно на этой отметке цена остановилась за день до этого.

Но увы. Я был слишком нерасторопным. Акция открылась на уровне 11,45 долларов, но стремительно стала дорожать, иногда достигая уровня более 12 долларов за акцию. В итоге мой ордер, который я отправил после открытия биржи, так и не сработал.

Я даже взвешивал вариант покупки по рыночной цене. Но бежать за столь стремительным поездом и на скорости влетать в последний вагон никогда не было хорошей тактикой.

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Состояние счёта трейдера Алекса

Средства (сумма с учётом прибыли/убытка по открытым сделкам): 9637.74 EUR

Баланс (сумма с учётом только закрытых сделок): 9604.96 EUR

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Разумней все-таки еще подождать. Может еще появится хорошая возможность. Ну а если все-таки нет, то надо будет найти другой поезд.

Биотехнологический гигант Regeneron

Уже вчера я начал «в расписании» биотехнологических компаний искать новый «поезд». И нашел подходящий: Regeneron Pharmaceuticals.

Regeneron из стартапов уже почти переросла в настоящую полноценную компанию. С капитализацией в 40 миллиардов долларов она настоящий гигант в секторе, где средняя биотехнологическая фирма стоит в среднем значительно меньше полумиллиарда.

В портфеле Regeneron есть ряд успешных препаратов, например, лекарство против аллергии Dupixent, макулодистрофии Eylea и колоректального рака Zaltrap. Лекарства продаются совместно с фармацевтически

ми гигантами Sanofi и Bayer.

В начале августа Regeneron отчитался за второй квартал, который превзошел ожидания, что повысило стоимость акций с 370 до 390 долларов. Но праздник длился недолго. В начале этой недели компания сообщила, что будет заниматься развитием препаратов против рака в сотрудничестве с биотехнологической фирмой Bluebird, в акции которой компания уже инвестировала. Кажется, что новость позитивная. Но акция компании взяла курс вниз: инвесторам, видимо, не понравилось, что акции Bluebird были приобретены по завышенной цене.

Есть еще порох в пороховницах

Я считаю, что после первых эмоций рынок поймет, что акции Bluebird на самом деле были куплены со скидкой. Но это не главная причина, по которой я хочу открыть позицию по Regeneron.

Основная причина – молодые птенцы-препараты в инкубаторе Regeneron. Препарат Eylea, который уже продается на американском рынке, из-за расширенного списка показаний лекарства ждет новой лицензии от FDA. Срок выдачи или отказа в выдаче этой лицензии сегодня.

Но и это еще не все. Из-за расширенного списка показаний препарат Praluent также ждет новой лицензии FDA. Решение по этому препарату должно быть принято не позднее 24 августа.

Годом ранее акции Regeneron стоили 500 долларов. По моей оценке, с тех пор компания более прочно стоит на ногах. Надеюсь, что две дополнительные лицензии вернут стоимость акций на прежний уровень. Ну если не до 500 долларов, то хотя бы до 450.

Трейдер Алекс