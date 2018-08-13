Трейдер Алекс: маленькие хитрости трейдинга

Фото: Трейдер Алекс

Сейчас на моем счету осталось совсем немного позиций. Это акции Facebook и короткая позиция по евро, которую, я кстати, частично закрыл, взяв неплохую прибыль. Сейчас хочу рассказать именно о ней.

Некоторые трейдеры наверное заметили, что я уже в который раз выхожу из сделки в 2 этапа - сначала закрываю половину или часть позиции, а потом и вторую часть. Скажу больше, я иногда и захожу двумя частями, а не единой сделкой. Такая техника мне кажется весьма разумной и удобной с психологической точки зрения. Не секрет, что трейдеры порой теряют средства не потому, что не угадали тренд, а из-за проблем связанных с риск-менеджментом, неправильным входом или например чрезмерно неоправданными ожиданиями от сделки. Зачастую, трейдер, будь он краткосрочный спекулянт или долгосрочный инвестор, не знает даже точку выхода, где он готов закрыть позицию и сказать “я был прав и взял в этой сделке столько-то” или “я был не прав, и риски мне не позволяют пересиживать эту позицию”.

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Состояние счёта трейдера Алекса

Средства (сумма с учётом прибыли/убытка по открытым сделкам): 9595.01 EUR

Баланс (сумма с учётом только закрытых сделок): 9545.23 EUR

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Я для себя решил, что выходя из сделки, я буду давать себе шанс ошибиться. То есть, буду стараться закрывать часть позиции (неважно, с убытком или прибылью), а вторую часть оставлю, - хорошо, что MetaTrader 5 это позволяет, - выставив более дальний стоп-лосс или тейк-профит. Для того, чтобы закрыть часть позиции в окне ордера необходимо поменять объем закрытия позиции, по умолчанию там будет стоять полный объем ордера. Что это даст? Психологическое спокойствие и равновесие. То есть в случае радости я избавлю себя от чрезмерной эйфории и чрезмерного отчаяния в случае неудачи. Моя сделка по евро хороший тому пример. Давайте разберем эту сделку и вы поймете, что я хочу сказать.

Я открыл короткую позицию по EUR/USD 6-го июля по 1,1760 и закрыл 10 августа собственноручно, не дождавшись тейк-профита (он был выставлен на 1,1403, а я вышел по 1,1468). Я решил, что идея на понижение евро и рост доллара из-за политики центральных банков реализовалась, но тренд все еще будет продолжаться. Именно поэтому вторая половина позиции (оставшиеся 0,02 лота) остались открытыми и по нему тейк-профит был установлен чуть выше 1,13 и я до сих пор жду достижения этой цели. Там и осталась то пара десятков пунктов. Но суть не в пунктах и объеме заработанной прибыли, а в том, что в случае продолжения тренда (то есть в мою пользу), я буду рад, что часть осталась и я продолжаю зарабатывать. А в случае неудачи, меня будет успокаивать мысль, что я сделал правильно и закрыл часть позиции, тем самым сохранив средства. То есть в любом случае есть повод для радости и уныние не охватит меня из-за неудачной сделки. Именно чрезмерные эмоции приводят к потерям и выбивают из колеи. Всегда важно быть психологически сбалансированным, если можно так выразиться. Очень рекомендую поступать так же!

Провалился в яму Regeneron

В пятницу я попытался открыть длинную позицию по акциям Regeneron, в отношении которых я испытываю бычий настрой. В начале торгов я купил акции по цене 370,82 за штуку.

Решил поставить стоп-лосс на 5 долларов ниже цены покупки, но, увы, почти сразу образовалась ценовая яма, куда моя позиция и провалилась. Стоп-лосс сработал и через полчаса после открытия позиции я уже был без нее. К счастью убыток составил всего 25 евро.

Оглядываясь назад я должен признать две ошибки: не следуют открывать позицию в начале торгов, так как волатильность большая, а также не стоит устанавливать такой небольшой уровень для стоп-лосс. В принципе, вторая ошибка была главной, так как движение цены в течении дня предсказать сложно – иногда вначале торгов наблюдаются большие скачки, иногда же цена с первых минут начинает стремительно расти вверх.

В любом случае, сегодня я продолжу следить за Regeneron и, возможно, попробую открыть новую позицию, так как я продолжаю испытывать бычий настрой в отношении акций этой компании.

Трейдер Алекс

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