Трейдер Алекс: теперь я торгую апельсиновым соком

12 октября 2018, 14:04

Трейдер Алекс Трейдер Алекс
Фото: Anti Veermaa

Едва успел ураган Майкл покинуть границы Мексиканского залива и Флориды, как цены на нефть и апельсиновый сок, который и без того снижается уже несколько месяцев, устремились вниз. Вы спросите, какая связь между ураганом, нефтью и вышеназванным напитком? Отвечаю.

Дело в том, что Флорида для апельсинового сока - то же, что и Мексиканский залив для нефти. Львиная доля этого сока производится из фруктов, выращенных во Флориде и Бразилии. А ураган Майкл мог навредить не только добыче нефти в заливе, но, пройдись он чуть южнее, и урожаю апельсинов во Флориде. К тому же, этот инструмент стал недавно доступен для торговли в Admiral Markets под тикером ORANGE.JUICE и теперь я могу расширить список своих активов.

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Мало кто знает, что апельсиновый сок, а точнее его замороженный концентрат, уже с 1966-го года торгуется на бирже. Причем биржевым товаром является только сок, полученный из апельсинов. Наряду с кофе, какао и рядом других товаров он входит в так называемую группу soft commodities. Инструмент достаточно волатильный, ведь на него влияют помимо спроса и предложения, еще и погодные условия и урожаи. Но в моей будущей сделке я ориентировался исключительно на техническую картину. На недельном графике (Weekly chart) я увидел хорошую возможность для входа в лонг, если цена отскочит от трендовой линии, и для шорт позиции, при пробое этой самой линии.

Фьючерс с июля 2015-го года растет в восходящем канале то усиливаясь, то затухая. Но отчетливо видно, что рост следует вдоль “тропинки” ограниченной трендовой линией роста. Торговая идея заключается в том, чтобы ориентироваться на поведение цены относительно этого тренда и на отскоке покупать, а при пробитии вставать в шорт позицию. Как раз, возможно, сегодня и станет ясно, пробьем мы этот ориентир или нет. В пользу роста может говорить тот факт, что сезон ураганов еще не подошел к концу и где-то в середине Атлантического океана бушует ураган Leslie. Но если спекулянты не увидят причин для роста и продолжающееся уже два месяца падение усилится, то цены могут уйти еще ниже, получив поддержку медведей после пробоя важной трендовой линии. Как ни странно, но товарные фьючерсы всегда хорошо “подчинялись” законам технического анализа, попробую на этом заработать.

Все остальные позиции продолжаю держать, следить за ними вы можете подключившись к моему счету через платформу MetatTrader 5.

    Трейдер Алекс
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