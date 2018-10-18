Трейдер Алекс: рынки отыгрывают потери?

18 октября 2018, 13:04

Похоже, что рынки после недолгой паники начинают восстанавливаться.

Индекс S&P 500 уже вернулся выше отметки 2800 и продолжает находиться выше уровня поддержки 2795. Вчерашний протокол последнего заседания ФРС показал, что монетарные власти будут продолжать политику ужесточения, но повышение ставки будет происходить постепенно. Не могу сказать, что в моменте это успокоило инвесторов, так как сразу после публикации индексы немного снизились, но какую-то ясность этот протокол внес.

Итак, с одной стороны на рынке царит неуверенность по ряду вопросов, главным из которых является вопрос о ставках, а точнее о силе и скорости их повышения. С другой стороны, повышение ставки - это, своего рода, реакция на высокие темпы роста экономики. Валовый продукт вырос более, чем на 4 процента, а безработица - на минимуме с 1969-го года. Да что там говорить, посмотрите на корпоративные доходы - уже третий квартал подряд рост прибылей корпораций составляет более 20 процентов. Компании испытывают невиданный прирост чистой прибыли и денежного потока. Учтено ли это все в ценах акций - вот главный вопрос.

Сейчас в самом разгаре сезон отчетности и уже несколько компаний отчитались. К примеру Netflix показал как рост клиентской базы, так и рост чистой прибыли, которые превзошли ожидания. Кстати, клиентская база Netflix в месяц прибавляет больше подписчиков, чем население Эстонии. Но я не стал покупать Netflix по ряду причин: во-первых, рынки отыграли на открытии рынка часть гэпа и это не очень хороший сигнал. А во-вторых, у компании все еще очень завышенные показатели P/E и Forward P/E (153 и 83 соответственно).

Самое актуальное

Вместо этого я купил CFD на фьючерс индекса S&P 500 и буду ждать восстановления фондового рынка. Если сезон отчетности подтвердит высокие прибыли корпораций, рынок может отыграть этот фактор. Сделку Long открыл по цене 2809,14, а стоп-лосс и тейк-профит ордер поставил на 2775 и 2850.

Все остальные позиции продолжаю держать, следить за ними вы можете подключившись к моему счету через платформу MetatTrader 5.

Баланс счета Трейдера Алекса на сегодняшний день 10 050.61 евро.

    Трейдер Алекс
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
13:50 18 октября 2018
Пенсионные фонды меньше инвестировали в Эстонию По сравнению со вторым кварталом.
13:04 18 октября 2018
Трейдер Алекс: рынки отыгрывают потери? Похоже, что рынки после недолгой паники начинают восстанавливаться.
Квартира на улице Рауа
12:17 18 октября 2018
Число сделок с квартирами за полгода выросло на 2 процента Согласно обнародованному земельным департаментом обзору рынка квартир, в первой половине этого года число сделок на рынке выросло по сравнению с первой половиной 2017 года на 2 процента, но...
Пааво Ныгене, Андрес Хунт, Яанек Сталмейстер
11:42 18 октября 2018
Tallink строит новое судно за 250 миллионов Tallink сообщил, что планирует заказать у Rauma Marine Constructions новое быстроходное судно для линии Таллинн-Хельсинки. Опасности для повышения дивидендов, о чем недавно сообщило предприятие,...
Nordea
10:41 18 октября 2018
Нити из Danske ведут в Nordea Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.
Алар Карис и Райво Варе
09:34 18 октября 2018
Фонд Госреформы: мы хотим, чтобы Эстония была хорошо управляемой активной страной с ясным видением, которая служит своему народу Совет фонда Госреформы, который был образован в результате гражданской инициативы, одобрил вчера содержание пакета реформ. В центре внимания объемного пакета предложений по обновлению находится...
09:10 18 октября 2018
LHV увеличит буфер Чтобы выполнить требования Финансовой инспекции.
14:18 05 октября 2018
Скажем "нет!" различным кампаниям – в ISKU теперь всегда разумные цены!
Все новости
Mнения
Марко Михкельсонпредседатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Марко Михкельсон председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Тумана вокруг брексита всё больше
Янус Паурман, Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Янус Паурман Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Ни одна партия не разговаривает с предпринимателем
Все новости
Новости
Юри Ратас и Билл Гейтс
11:30 18 октября 2018
Юри Ратас обсудил с Биллом Гейтсом, как поддержать развитие Африк...
Система родительской зарплаты станет гибче
07:30 18 октября 2018
Система родительской зарплаты станет гибче
Работодатель получает налоговую льготу, поддерживая здоровье работника
07:00 18 октября 2018
Работодатель получает налоговую льготу, поддерживая здоровье рабо...
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Все фотографии
Биржевые новости
FILE PHOTO: Tesla Motors CEO Elon Musk speaks during the National Governors Association Summer Meeting in Providence, Rhode Island, U.S., July 15, 2017. REUTERS/Brian Snyder/File Photo
17:06 17 октября 2018
Илон Маск хочет увеличить свою долю в Tesla И потратить на это $20 млн.
Глава Tesla Илон Маск покинет свой пост
11:07 17 октября 2018
Илон Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla Такое решение принял федеральный судья окружного суда Нью-Йорка Элисон Натан. Таким образом он одобрил мировое соглашение между Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), заключенное в...
09:13 17 октября 2018
Деловые в эфире: самые важные события недели Какие 3 причины могут объяснить падение рынков?
18:02 16 октября 2018
LHV: акции Baltika должны стоить на 18% меньше LHV выпустил свежий анализ.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
14:04 12 октября 2018
Трейдер Алекс: теперь я торгую апельсиновым соком

Едва успел ураган Майкл покинуть границы Мексиканского залива и Флориды, как цены на нефть и апельсиновый сок, который и без того снижается уже несколько месяцев, устремились вниз. Вы спросите,...

11:06 10 октября 2018
Трейдер Алекс: удастся ли удачно закрыть новую сделку по Tesla? 1 На рынке пессимизм, но я играю против него.
Трейдер Алекс
12:27 05 октября 2018
Трейдер Алекс: поздравления от доктора Элдера После очередного твита от Илона Маска, который он опубликовал вчера ночью после закрытия регулярной биржевой сессии, рынки уронили и без того упавшие акции еще на несколько процентов.
12:49 02 октября 2018
Трейдер Алекс: неплохо заработал на Tesla Фразу Джона Рокфеллера “покупайте, когда на улицах течет кровь” часто применяют на фондовом рынке.
Все новости
Подсказка
8 классических способов по тратить время
07:00 08 октября 2018
8 классических способов потратить время
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
07:45 01 октября 2018
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
Можно ли оставлять топливо в машине на зиму?
09:00 29 сентября 2018
Можно ли оставлять топливо в машине на зиму?
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Что следует учесть при проектировании своего дома, и с чего начинать?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Всё о строительстве частных домов
18.10.2018
Деловые Ведомости
10.10.2018
Топ богатых людей
10.10.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
26.09.2018
Законодательство
29.08.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Палата нотариусов: люди могли бы смелее обращаться по...

В 1993 году было создано, скорее всего, первое в Эстонии публично-правовое юридическое лицо - Палата нотариусов. В соответствии с Законом о нотариате, в палату должны входить все нотариусы, которых в Эстонии на данный момент 91.

Компании Addinol успех принес девиз Гарри Каспарова...

Addinol Lube Oil - это единственная в Эстонии занимающаяся продажей масла компания, которая уже 25 лет представляет один бренд. Конкуренты приходят и уходят. Кто надеется на низкие цены, кто гонится за быстрыми деньгами, но продажа масла - не фунт изюма. Директор компании Тийна Суйя уверена, что в течение последующих 20 лет они добьются еще большего успеха. Об этом свидетельствуют уже имеющиеся достижения и имидж качественного производителя.

20 лет опыта в качестве консультанта по сделкам M&A

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает Investment Agency OÜ, портфель услуг которых в первые годы был широким и разнообразным, однако в последние шесть-семь лет стал специализироваться в более узкой сфере деятельности — в организации процесса продажи предприятия.
Все новости
ТОПы Äripäev
Таавет Хинрикус и Кристо Кяарманн
17:18 03 октября 2018
ТОП самых богатых: технологические фирмы пробираются на верх
10:49 03 октября 2018
10 самых богатых женщин Эстонии
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения