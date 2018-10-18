Трейдер Алекс: рынки отыгрывают потери?

Похоже, что рынки после недолгой паники начинают восстанавливаться.

Индекс S&P 500 уже вернулся выше отметки 2800 и продолжает находиться выше уровня поддержки 2795. Вчерашний протокол последнего заседания ФРС показал, что монетарные власти будут продолжать политику ужесточения, но повышение ставки будет происходить постепенно. Не могу сказать, что в моменте это успокоило инвесторов, так как сразу после публикации индексы немного снизились, но какую-то ясность этот протокол внес.

Итак, с одной стороны на рынке царит неуверенность по ряду вопросов, главным из которых является вопрос о ставках, а точнее о силе и скорости их повышения. С другой стороны, повышение ставки - это, своего рода, реакция на высокие темпы роста экономики. Валовый продукт вырос более, чем на 4 процента, а безработица - на минимуме с 1969-го года. Да что там говорить, посмотрите на корпоративные доходы - уже третий квартал подряд рост прибылей корпораций составляет более 20 процентов. Компании испытывают невиданный прирост чистой прибыли и денежного потока. Учтено ли это все в ценах акций - вот главный вопрос.

Сейчас в самом разгаре сезон отчетности и уже несколько компаний отчитались. К примеру Netflix показал как рост клиентской базы, так и рост чистой прибыли, которые превзошли ожидания. Кстати, клиентская база Netflix в месяц прибавляет больше подписчиков, чем население Эстонии. Но я не стал покупать Netflix по ряду причин: во-первых, рынки отыграли на открытии рынка часть гэпа и это не очень хороший сигнал. А во-вторых, у компании все еще очень завышенные показатели P/E и Forward P/E (153 и 83 соответственно).

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Вместо этого я купил CFD на фьючерс индекса S&P 500 и буду ждать восстановления фондового рынка. Если сезон отчетности подтвердит высокие прибыли корпораций, рынок может отыграть этот фактор. Сделку Long открыл по цене 2809,14, а стоп-лосс и тейк-профит ордер поставил на 2775 и 2850.

Все остальные позиции продолжаю держать, следить за ними вы можете подключившись к моему счету через платформу MetatTrader 5.

Баланс счета Трейдера Алекса на сегодняшний день 10 050.61 евро.

Трейдер Алекс